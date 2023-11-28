28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

Благодаря этой победе «горняки» обеспечили себе евровесну. «Шахтер» не опустится ниже третьего места в квартете H, что даст ему право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, а также подопечные Марино Пушича сохраняют шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua

После финального свистка наставник донецкого клуба Пушич, Дарио Срна и тренерский штаб не стали сдерживать эмоций и радовались успеху команды.

ФОТО. Лица Пушича и Срны после того, как Шахтер обеспечил евровесну