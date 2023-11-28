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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
1859
1

ФОТО. Лица Пушича и Срны после того, как Шахтер обеспечил евровесну

28 ноября донецкая команда обыграла «Антверпен» 1:0 в 5-м туре группы H в ЛЧ

28 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
1859
1
ФОТО. Лица Пушича и Срны после того, как Шахтер обеспечил евровесну
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

Благодаря этой победе «горняки» обеспечили себе евровесну. «Шахтер» не опустится ниже третьего места в квартете H, что даст ему право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, а также подопечные Марино Пушича сохраняют шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

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После финального свистка наставник донецкого клуба Пушич, Дарио Срна и тренерский штаб не стали сдерживать эмоций и радовались успеху команды.

ФОТО. Лица Пушича и Срны после того, как Шахтер обеспечил евровесну

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Марино Пушич Дарио Срна Шахтер Донецк Шахтер - Антверпен Лига чемпионов фото эмоции Антверпен
Источник Sport.ua
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Spaceman
Ну і де ж обличчя?
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