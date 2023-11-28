WTA28 ноября 2023, 21:45 |
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Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре
Даяна сразится против бывшей 11-й ракетки мира
28 ноября 2023, 21:45 |
411
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) во втором раунде турнира WTA 125 в Андорре сразится против бывшей 11-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.
33-летняя спортсменка, которая проводит первый турнир после декрета, в стартовом матче обыграла Ирен Бурильо Эскориуэлу из Испании (№260 WTA).
Андорра. Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия) – Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания) – 6:7(6), 6:2, 6:1
Отметим, что Ястремская и Севастова ранее между собой не играли.
Ранее Ястремская обыграла нейтральную теннисистку.
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