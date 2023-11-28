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  4. Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре
WTA
28 ноября 2023, 21:45 |
411
0

Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре

Даяна сразится против бывшей 11-й ракетки мира

28 ноября 2023, 21:45 |
411
0
Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) во втором раунде турнира WTA 125 в Андорре сразится против бывшей 11-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.

33-летняя спортсменка, которая проводит первый турнир после декрета, в стартовом матче обыграла Ирен Бурильо Эскориуэлу из Испании (№260 WTA).

Андорра. Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия) – Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания) – 6:7(6), 6:2, 6:1

Отметим, что Ястремская и Севастова ранее между собой не играли.

Ранее Ястремская обыграла нейтральную теннисистку.

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Даяна Ястремская WTA Андорра Анастасия Севастова
Источник Sport.ua
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