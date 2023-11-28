Роналду и Месси не в топ-5. Названы лучшие вингеры в истории футбола
Лучшим вингером назван Гарринча
Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших вингеров в истории футбола.
Возглавил рейтинг легендарный бразилец Гарринча, который вместе с Пеле дважды выигрывал Чемпионат мира. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест. На третьей строчке списка разместился бразилец Роналдиньо, который привел «Барселону» к триумфу в ЛЧ, и выигрывал самую престижную индивидуальную награду в 2006 году.
Звездный португалец Криштиану Роналду оказался вне топ-10 рейтинга, он занял двенадцатое место. Замкнул список десяти лучших вингеров в истории футбола Лионель Месси.
Топ-10 лучших вингеров в истории футбола:
- Гарринча
- Джордж Бест
- Роналдиньо
- Стэнли Мэттьюз
- Франсиско Хенто
- Луиш Фигу
- Жаирзинью
- Мохамед Салах
- Лионель Месси
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.
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