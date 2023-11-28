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28 ноября 2023, 21:07 |
786
1

Роналду и Месси не в топ-5. Названы лучшие вингеры в истории футбола

Лучшим вингером назван Гарринча

28 ноября 2023, 21:07 |
786
1
Роналду и Месси не в топ-5. Названы лучшие вингеры в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналду

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших вингеров в истории футбола.

Возглавил рейтинг легендарный бразилец Гарринча, который вместе с Пеле дважды выигрывал Чемпионат мира. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест. На третьей строчке списка разместился бразилец Роналдиньо, который привел «Барселону» к триумфу в ЛЧ, и выигрывал самую престижную индивидуальную награду в 2006 году.

Звездный португалец Криштиану Роналду оказался вне топ-10 рейтинга, он занял двенадцатое место. Замкнул список десяти лучших вингеров в истории футбола Лионель Месси.

Топ-10 лучших вингеров в истории футбола:

  1. Гарринча
  2. Джордж Бест
  3. Роналдиньо
  4. Стэнли Мэттьюз
  5. Франсиско Хенто
  6. Луиш Фигу
  7. Жаирзинью
  8. Мохамед Салах
  9. Лионель Месси

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.

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Гарринча Джордж Бест Роналдиньо Луиш Фигу Мохамед Салах рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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