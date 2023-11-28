Роналду и Месси не в топ-5. Названы лучшие вингеры в истории футбола

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших вингеров в истории футбола.

Возглавил рейтинг легендарный бразилец Гарринча, который вместе с Пеле дважды выигрывал Чемпионат мира. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест. На третьей строчке списка разместился бразилец Роналдиньо, который привел «Барселону» к триумфу в ЛЧ, и выигрывал самую престижную индивидуальную награду в 2006 году.

Звездный португалец Криштиану Роналду оказался вне топ-10 рейтинга, он занял двенадцатое место. Замкнул список десяти лучших вингеров в истории футбола Лионель Месси.

Топ-10 лучших вингеров в истории футбола:

Гарринча Джордж Бест Роналдиньо Стэнли Мэттьюз Франсиско Хенто Луиш Фигу Жаирзинью Мохамед Салах Лионель Месси

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.