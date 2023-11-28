Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В 50-м матче. Матвиенко отметился дебютным голом в еврокубках
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 20:36 |
254
0

В 50-м матче. Матвиенко отметился дебютным голом в еврокубках

Защитник «Шахтера» открыл счет голам в Лиге чемпионов

28 ноября 2023, 20:36 |
254
0
В 50-м матче. Матвиенко отметился дебютным голом в еврокубках
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Александра Зубкова со штрафного с левого фланга атаки (1:0).

Для Матвиенко это первый гол в карьере в еврокубковых матчах. Ранее у него было 3 ассиста в поединках Лиги Европы.

Отметим, что для Николая это 50-й матч на международной арене в составе «Шахтера»: 33 игры в Лиге чемпионов и квалификации и 17 в Лиге Европы.

В сезоне 2014/15 Матвиенко забил один гол в Юношеской лиге УЕФА.

По теме:
ВИДЕО. Азаров и Степаненко попали в перекладину во втором тайме
КДК объяснил, почему не нужно было удалять игрока Полесья в игре с Шахтером
Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер Донецк Антверпен Николай Матвиенко Лига чемпионов Шахтер - Антверпен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Футбол | 27 ноября 2023, 23:20 3
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком

Третий гол в сезоне для украинца

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
Футбол | 28 ноября 2023, 17:49 6
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»

Главный тренер «Реала» – о конкуренции на воротарской позиции

Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Футбол | 28.11.2023, 11:48
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Футбол | 28.11.2023, 20:30
Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Футбол | 28.11.2023, 00:03
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 21
Футбол
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
26.11.2023, 23:32
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
27.11.2023, 11:51 2
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10
Бокс
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем