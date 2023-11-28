В 50-м матче. Матвиенко отметился дебютным голом в еврокубках

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Александра Зубкова со штрафного с левого фланга атаки (1:0).

Для Матвиенко это первый гол в карьере в еврокубковых матчах. Ранее у него было 3 ассиста в поединках Лиги Европы.

Отметим, что для Николая это 50-й матч на международной арене в составе «Шахтера»: 33 игры в Лиге чемпионов и квалификации и 17 в Лиге Европы.

В сезоне 2014/15 Матвиенко забил один гол в Юношеской лиге УЕФА.