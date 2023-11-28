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  4. Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Испания
28 ноября 2023, 19:43 |
4864
1

Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина

Дани Карвахаль – об украинском страже ворот

28 ноября 2023, 19:43 |
4864
1
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу, Карвахаль і Лунин

31-летний защитник «Реала» Дани Карвахаль поддержал партнера по мадридскому клубу Андрея Лунина.

«Лунин удивительный профессионал. Он довольно замкнутый парень, но он мне нравится, он часто нас выручал. Каждый раз, когда он играл, у него получалось очень хорошо себя проявить. Но кто будет играть – это решение тренера», – сказал Карвахаль.

Андрей Лунин провел в этом сезоне Ла Лиги за «Реал» четыре матча, пропустил дважды и два раза сохранил ворота на замке. В Лиге чемпионов у Андрея один матч за «сливочных», он его отыграл на ноль.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи» оценил перспективы Андрея Лунина стать основным вратарем в мадридском клубе.

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Дани Карвахаль Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Football Espana
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Віктор Коробка
Усі - за Луніна, окрім Карли 
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