АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
Главный тренер «Реала» – о конкуренции на воротарской позиции
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи» оценил перспективы Андрея Лунина стать основным вратарем в мадридском клубе.
«Кепа и Лунин? Лунин не должен думать, что завтрашний матч станет для него последним. Он будет конкурировать с Кепой, и это хорошо для нас, потому что они оба – два отличных вратаря.
Лунин заслужил место в воротах, играя очень хорошие матчи», – сказал Анчелотти.
Отметим, что Кепа Аррисабалага все еще не восстановился и в матче с «Наполи» в среду не сыграет. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
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