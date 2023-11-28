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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 17:49 |
1602
3

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»

Главный тренер «Реала» – о конкуренции на воротарской позиции

28 ноября 2023, 17:49 |
1602
3
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи» оценил перспективы Андрея Лунина стать основным вратарем в мадридском клубе.

«Кепа и Лунин? Лунин не должен думать, что завтрашний матч станет для него последним. Он будет конкурировать с Кепой, и это хорошо для нас, потому что они оба – два отличных вратаря.

Лунин заслужил место в воротах, играя очень хорошие матчи», – сказал Анчелотти.

Отметим, что Кепа Аррисабалага все еще не восстановился и в матче с «Наполи» в среду не сыграет. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Наполи Лига чемпионов
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Владислав Рейский
condom, все прекрасно знают и понимают что он играть при тех здоровых не будет, надо летом снимать вратарю сливки как свободному агенту и валить в топ чемп в команды участвующие в ЛЧ и будет в шоколаде, учитывая его возраст
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+5
Первый Среди Равных
Дивись щоб твій останній не став! 
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+2
Анатолий Басов
Якщо правда все що пишуть за відношення Анчелотті до Луніна, то він просто мудак. 
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+2
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