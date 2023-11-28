АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи» оценил перспективы Андрея Лунина стать основным вратарем в мадридском клубе.

«Кепа и Лунин? Лунин не должен думать, что завтрашний матч станет для него последним. Он будет конкурировать с Кепой, и это хорошо для нас, потому что они оба – два отличных вратаря.

Лунин заслужил место в воротах, играя очень хорошие матчи», – сказал Анчелотти.

Отметим, что Кепа Аррисабалага все еще не восстановился и в матче с «Наполи» в среду не сыграет. Начало встречи в 22:00 по Киеву.