Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи
Также в заявке нет Луки Модрича
Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Наполи». В нее не вошли ключевой хавбек команды Лука Модрич, а также голкипер Кепа Аррисабалага, который еще не восстановился после травмы.
В заявке есть Андрей Лунин, а это значит, что, скорее всего, именно он выйдет в основе команды Карло Анчелотти.
Лунин в нынешнем сезоне провел уже пять матчей за «Реал»: 4 – в Ла Лиге и 1 – в Лиге чемпионов. В этих поединках 24-летний украинец пропустил два гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Лунин вошел команду недели последнего тура Ла Лиги.
Матч против «Наполи» «Реал» проведет в среду, 29 ноября в Мадриде. Начало – в 22:00 по Киеву.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @sscnapoli!#UCL pic.twitter.com/iiPYmd4Tlb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард испанской «Жироны» получил травму икроножной мышцы левой ноги
Поединок состоится 28 ноября в 21:45 по Киеву