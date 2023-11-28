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  4. Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:00
951
4

Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи

Также в заявке нет Луки Модрича

28 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:00
951
4
Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Наполи». В нее не вошли ключевой хавбек команды Лука Модрич, а также голкипер Кепа Аррисабалага, который еще не восстановился после травмы.

В заявке есть Андрей Лунин, а это значит, что, скорее всего, именно он выйдет в основе команды Карло Анчелотти.

Лунин в нынешнем сезоне провел уже пять матчей за «Реал»: 4 – в Ла Лиге и 1 – в Лиге чемпионов. В этих поединках 24-летний украинец пропустил два гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Лунин вошел команду недели последнего тура Ла Лиги.

Матч против «Наполи» «Реал» проведет в среду, 29 ноября в Мадриде. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Лука Модрич Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Наполи Лига чемпионов заявка травма
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 4
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AndiM
Нічого анчєлотНя не переживай, скоро повернеться ларісасабака і покаже свою "майстерність". Впевнений з кєпкою реал не виграє ні лч ні чемпіонат(програвши навіть ніякій барсі).
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0
OKs100
Будет хорошо, если Кепа восстановится, но вернутся только на лавку. Сейчас Лунин второй по силе игрок Реала после Беллингема.
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0
Макс Максов
Це ж син того самого Канісареса!
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0
Гагик Пердонян
Кепиньо
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0
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