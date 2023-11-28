Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Наполи». В нее не вошли ключевой хавбек команды Лука Модрич, а также голкипер Кепа Аррисабалага, который еще не восстановился после травмы.

В заявке есть Андрей Лунин, а это значит, что, скорее всего, именно он выйдет в основе команды Карло Анчелотти.

Лунин в нынешнем сезоне провел уже пять матчей за «Реал»: 4 – в Ла Лиге и 1 – в Лиге чемпионов. В этих поединках 24-летний украинец пропустил два гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Лунин вошел команду недели последнего тура Ла Лиги.

Матч против «Наполи» «Реал» проведет в среду, 29 ноября в Мадриде. Начало – в 22:00 по Киеву.