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  4. Покажите это Анчелотти. Лунин попал в команду тура в Ла Лиге
Испания
28 ноября 2023, 13:45 |
2305
1

Покажите это Анчелотти. Лунин попал в команду тура в Ла Лиге

Украинский вратарь на неделе был лучшим в Испании

28 ноября 2023, 13:45 |
2305
1
Покажите это Анчелотти. Лунин попал в команду тура в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в символическую сборную 14-го тура Ла Лиги от статистического портала WhoScored.

В игре против «Кадиса» (0:3) 24-летний футболист совершил 4 сейва, спасая свою команду от 1.24 пропущенных голов по метрике xG. Такую игру WhoScored оценил в 7.94 балла из 10 возможных.

Уверенная игра украинца поразила болельщиков королевского клуба, и теперь они считают, что после возвращения Кепы должен играть именно Андрей, а не Аррисабалага.

Лучшим игроком тура признали партнера Лунина Родриго, который в игре с «Кадисом» оформил дубль и отдал голевую передачу. Его оценка является максимальной - 10.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин WhoScored Кепа Аррисабалага Родриго Гоес
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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potemkin78
тренеру на это наплевать, кому он доверяет тот и играет
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+1
Victor QA
Лунину необходимо сменить клуб, где он будет иметь игровую практику.  У Анчелоти превьзятое отношение к некоторым игрокам на протяжение всей его тренерской карьеры (не он один такой).
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0
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