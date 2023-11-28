Покажите это Анчелотти. Лунин попал в команду тура в Ла Лиге
Украинский вратарь на неделе был лучшим в Испании
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в символическую сборную 14-го тура Ла Лиги от статистического портала WhoScored.
В игре против «Кадиса» (0:3) 24-летний футболист совершил 4 сейва, спасая свою команду от 1.24 пропущенных голов по метрике xG. Такую игру WhoScored оценил в 7.94 балла из 10 возможных.
Уверенная игра украинца поразила болельщиков королевского клуба, и теперь они считают, что после возвращения Кепы должен играть именно Андрей, а не Аррисабалага.
Лучшим игроком тура признали партнера Лунина Родриго, который в игре с «Кадисом» оформил дубль и отдал голевую передачу. Его оценка является максимальной - 10.
🇪🇸 La Liga Team of the Week pic.twitter.com/aff7VkZuhk— WhoScored.com (@WhoScored) November 28, 2023
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