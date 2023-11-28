Экс-игрок сборной Боснии: «Украину поддерживают все. Вспомните Евровидение»

34-летний боснийский защитник Огнен Враньеш поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины.

«За Украину болеет весь мир. Вспомните песенный конкурс «Евровидение», все знали, что Украина победит. Мне жаль Боснию, я играл за эту команду всем сердцем. Желаю им удачи, но то, как они играют, не позволит им чего-нибудь достичь еще долго. Слежу за сборной, но я не знаю половины игроков, я не знаю откуда они взялись» – сказал Враньеш.

Ранее определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина.