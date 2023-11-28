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Чемпионат Европы
28 ноября 2023, 19:19 |
427
3

Экс-игрок сборной Боснии: «Украину поддерживают все. Вспомните Евровидение»

Огнен Враньеш – о матче против украинской сборной

28 ноября 2023, 19:19 |
427
3
Экс-игрок сборной Боснии: «Украину поддерживают все. Вспомните Евровидение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

34-летний боснийский защитник Огнен Враньеш поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины.

«За Украину болеет весь мир. Вспомните песенный конкурс «Евровидение», все знали, что Украина победит. Мне жаль Боснию, я играл за эту команду всем сердцем. Желаю им удачи, но то, как они играют, не позволит им чего-нибудь достичь еще долго. Слежу за сборной, но я не знаю половины игроков, я не знаю откуда они взялись» – сказал Враньеш.

Ранее определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина.

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Источник Обозреватель
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Комментарии 3
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SuperMario
Особенно чефир за нас болеет..
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+1
Yuriy Novikov
Ага. Всi пiдтримають, але чистий пенальтi  не поставили. Послали грати в баражi.
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+1
arrow1418
Особо це видно як нам допомогли з Італією !
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0
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