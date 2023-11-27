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Чемпионат Европы
27 ноября 2023, 14:28 |
578
0

Определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина

Сыграем 21 марта, начало в 21:45

27 ноября 2023, 14:28 |
578
0
Определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина
УАЯ

УАФ объявила о том, что полуфинал плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина пройдет 21 марта, начало встречи намечено на 21:45.

Боснийцы пока не объявили, где пройдет встреча.

Победитель матча выйдет в финал, где сыграет против Израиля или Исландии. Если Украина выйдет в финал, то будет формально принимать соперника на своем поле.

Финал 26 марта стартует в 21:45.

УЕФА уже определил корзины жеребьевки финальной части Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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