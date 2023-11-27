Чемпионат Европы27 ноября 2023, 14:28 |
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Определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина
Сыграем 21 марта, начало в 21:45
27 ноября 2023, 14:28 |
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УАФ объявила о том, что полуфинал плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина пройдет 21 марта, начало встречи намечено на 21:45.
Боснийцы пока не объявили, где пройдет встреча.
Победитель матча выйдет в финал, где сыграет против Израиля или Исландии. Если Украина выйдет в финал, то будет формально принимать соперника на своем поле.
Финал 26 марта стартует в 21:45.
УЕФА уже определил корзины жеребьевки финальной части Евро-2024.
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