Определилось время начала матча плей-офф Лиги наций Босния – Украина

УАФ объявила о том, что полуфинал плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина пройдет 21 марта, начало встречи намечено на 21:45.

Боснийцы пока не объявили, где пройдет встреча.

Победитель матча выйдет в финал, где сыграет против Израиля или Исландии. Если Украина выйдет в финал, то будет формально принимать соперника на своем поле.

Финал 26 марта стартует в 21:45.

УЕФА уже определил корзины жеребьевки финальной части Евро-2024.