КДК наказал 3 клуба УПЛ на 500 тыс грн за проведение матчей со зрителями

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ФК «Полесье» (Житомир), ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) и ФК «Верес» (Ровно) за проведение матчей со зрителями во время военного положения.

«Полесье» наказано за матч 1/4 финала Кубка Украины против ФК «Александрия», а также за матч 14-го тура УПЛ против ФК «Металлист 1925» (Харьков). Житомирский клуб должен заплатить 200 тысяч гривен.

«Кривбасс» наказан за матч 12-го тура против СК «Днепр-1» и матч 14-го тура УПЛ против ФК «Динамо» (Киев). Криворожский клуб также должен заплатить 200 тысяч гривен.

«Верес» оштрафован на 100 тысяч гривен за присутствие болельщиков на матче 13-го тура УПЛ с ФК «Заря» (Луганск).

Отметим, что эти средства перечисляются на платформу United24.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ уже штрафовал «ЛНЗ», «Оболонь» и «Полесье» за нарушение требований проведения матча без зрителей.