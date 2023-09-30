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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 06:48 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:58
385
0

ЛНЗ, Полесье и Оболонь оштрафованы за присутствие болельщиков на трибунах

В условиях военного положение матчи должны проводиться без зрителей

30 сентября 2023, 06:48 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:58
385
0
ЛНЗ, Полесье и Оболонь оштрафованы за присутствие болельщиков на трибунах
ФК Верес

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал клубы ЛНЗ, Оболонь и Полесье за нарушение требований проведения матча без зрителей. Эти клубы нарушили Дополнительные меры безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения.

За нарушение во время матча 8-го тура УПЛ ЛНЗ Черкассы – «Динамо» Киев, состоявшегося 23 сентября, КДК УАФ обязал ЛНЗ Черкассы уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 тысяч грн и запретил использование домашнего стадиона на два матча условно.

За повторное нарушение во время матча 8-го тура УПЛ «Оболонь» Киев – «Верес» Ровно, который состоялся 22 сентября, КДК УАФ обязал «Оболонь» Киев уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 тысяч грн.

За повторное нарушение во время матча 8-го тура УПЛ «Полесье» Житомир – «Минай», который состоялся 23 сентября, обязал «Полесье» Житомир уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч грн.

УАФ обратил внимание, что согласно п. 1.4 Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения – матчи проводятся без зрителей.

В соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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