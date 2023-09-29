Украина. Премьер лига29 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:32
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7
Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Защитник «Шахтера» отстранен за удаление в матче против «Руха»
29 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:32
1258
7
Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий получил дисквалификацию на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
Такое решение КДК принял, рассмотрев удаление Ракицкого в гостевом матче восьмого тура Украинской премьер-лиги против львовского «Руха». Из двух матчей на один дисквалификация условная.
Также были оштрафованы черкасский «ЛНЗ», киевская «Оболонь» и житомирское «Полесье» за нарушения запрета на допуск зрителей на стадион на время действия военного положения.
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для ШД тільки так.