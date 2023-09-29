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  4. Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:32
1258
7

Ракицкий получил дисквалификацию на два матча

Защитник «Шахтера» отстранен за удаление в матче против «Руха»

29 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:32
1258
7
Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий получил дисквалификацию на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Такое решение КДК принял, рассмотрев удаление Ракицкого в гостевом матче восьмого тура Украинской премьер-лиги против львовского «Руха». Из двух матчей на один дисквалификация условная.

Также были оштрафованы черкасский «ЛНЗ», киевская «Оболонь» и житомирское «Полесье» за нарушения запрета на допуск зрителей на стадион на время действия военного положения.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк дисквалификация КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Burevestnik
на два,  але 1 - умовно.
для ШД тільки так.            
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+2
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Alexx
Главное чтобы ума не хватило поставить ракицкого на лигу чемпионов .Привоз пенальти и удаоение гараниированы 
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+1
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avk2307
спорт .юа  перевершує стандарти  в напрямку шахтаря. прекрасно відтворює всі рішення і знаходить цікавих персонажів. так тримати....
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-1
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