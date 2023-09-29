Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий получил дисквалификацию на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Такое решение КДК принял, рассмотрев удаление Ракицкого в гостевом матче восьмого тура Украинской премьер-лиги против львовского «Руха». Из двух матчей на один дисквалификация условная.

Также были оштрафованы черкасский «ЛНЗ», киевская «Оболонь» и житомирское «Полесье» за нарушения запрета на допуск зрителей на стадион на время действия военного положения.