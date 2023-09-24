Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины
В УПЛ чаще удалялся с поля только Сергей Симинин
В матче с «Рухом» (1:1) защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины и обновил свой же «рекорд» УПЛ по числу удалений в рядах одного клуба.
Чаще красный «свет» загорался только перед Сергеем Симининым, который «отличился» в составе трех команд. В четырех случаях Ракицкий покидал поле за повторное нарушение (2 «горчичника»), а еще в четырех, как и ныне – напрямую.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
8 удалений Ярослава Ракицкого в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Минута
|
При
|
Счет
|
|
|
Ракицкого
|
|
удаления
|
счете
|
матча
|
1.
|
29.10.2011
|
Шахтер
|
Александрия (г)
|
72’*
|
3:2
|
3:2
|
2.
|
17.11.2012
|
Шахтер
|
Арсенал (г)
|
48’
|
0:1
|
0:2
|
3.
|
07.04.2013
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
90’*
|
2:1
|
2:1
|
4.
|
29.08.2013
|
Шахтер
|
Ильичевец (д)
|
83’
|
3:0
|
3:0
|
5.
|
23.05.2014
|
Шахтер
|
Днепр (г)
|
90+4’*
|
2:3
|
2:3
|
6.
|
02.04.2017
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
87’*
|
2:1
|
2:1
|
7.
|
10.12.2017
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
90’
|
1:0
|
1:2
|
8.
|
23.09.2023
|
Шахтер
|
Рух (г)
|
21’
|
1:0
|
1:1
* за два предупреждения.
Игроки, заработавшие наибольшее число красных карточек в УПЛ
|
Уд.
|
Игрок
|
Клубы
|
9
|
Сергей СИМИНИН
|
Волынь (5), Александрия (2), Верес (2)
|
8
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
8
|
Сергей СИМОНЕНКО
|
Черноморец (1), Арсенал (6), Севастополь (1)
|
7
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр (6), Динамо (1)
|
7
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс (1), Металлург Д (6)
|
6
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Александрия (3), Карпаты (1), Десна (1), Полесье (1)
|
6
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
6
|
Александр КУЧЕР
|
Металлист (1), Шахтер (5)
|
6
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
Металлург З (5), Днепр-1 (1)
|
6
|
Сергей ЯВОРСКИЙ
|
Мариуполь (5), Ворскла (1)
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