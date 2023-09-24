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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 01:34 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:59
61
0

Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины

В УПЛ чаще удалялся с поля только Сергей Симинин

24 сентября 2023, 01:34 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:59
61
0
Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины
ФК Рух

В матче с «Рухом» (1:1) защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины и обновил свой же «рекорд» УПЛ по числу удалений в рядах одного клуба.

Чаще красный «свет» загорался только перед Сергеем Симининым, который «отличился» в составе трех команд. В четырех случаях Ракицкий покидал поле за повторное нарушение (2 «горчичника»), а еще в четырех, как и ныне – напрямую.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

8 удалений Ярослава Ракицкого в чемпионатах Украины

Дата

Команда

Соперник

Минута

При

Счет

Ракицкого

удаления

счете

матча

1.

29.10.2011

Шахтер

Александрия (г)

72’*

3:2

3:2

2.

17.11.2012

Шахтер

Арсенал (г)

48’

0:1

0:2

3.

07.04.2013

Шахтер

Динамо (г)

90’*

2:1

2:1

4.

29.08.2013

Шахтер

Ильичевец (д)

83’

3:0

3:0

5.

23.05.2014

Шахтер

Днепр (г)

90+4’*

2:3

2:3

6.

02.04.2017

Шахтер

Заря (г)

87’*

2:1

2:1

7.

10.12.2017

Шахтер

Заря (г)

90’

1:0

1:2

8.

23.09.2023

Шахтер

Рух (г)

21’

1:0

1:1

* за два предупреждения.

Игроки, заработавшие наибольшее число красных карточек в УПЛ

Уд.

Игрок

Клубы

9

Сергей СИМИНИН

Волынь (5), Александрия (2), Верес (2)

8

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

8

Сергей СИМОНЕНКО

Черноморец (1), Арсенал (6), Севастополь (1)

7

Руслан РОТАНЬ

Днепр (6), Динамо (1)

7

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (1), Металлург Д (6)

6

Андрей ГИТЧЕНКО

Александрия (3), Карпаты (1), Десна (1), Полесье (1)

6

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

6

Александр КУЧЕР

Металлист (1), Шахтер (5)

6

Владимир ПОЛЕВОЙ

Металлург З (5), Днепр-1 (1)

6

Сергей ЯВОРСКИЙ

Мариуполь (5), Ворскла (1)

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цифры и факты Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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