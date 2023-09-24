В матче с «Рухом» (1:1) защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины и обновил свой же «рекорд» УПЛ по числу удалений в рядах одного клуба.

Чаще красный «свет» загорался только перед Сергеем Симининым, который «отличился» в составе трех команд. В четырех случаях Ракицкий покидал поле за повторное нарушение (2 «горчичника»), а еще в четырех, как и ныне – напрямую.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

8 удалений Ярослава Ракицкого в чемпионатах Украины

Дата Команда Соперник Минута При Счет Ракицкого удаления счете матча 1. 29.10.2011 Шахтер Александрия (г) 72’* 3:2 3:2 2. 17.11.2012 Шахтер Арсенал (г) 48’ 0:1 0:2 3. 07.04.2013 Шахтер Динамо (г) 90’* 2:1 2:1 4. 29.08.2013 Шахтер Ильичевец (д) 83’ 3:0 3:0 5. 23.05.2014 Шахтер Днепр (г) 90+4’* 2:3 2:3 6. 02.04.2017 Шахтер Заря (г) 87’* 2:1 2:1 7. 10.12.2017 Шахтер Заря (г) 90’ 1:0 1:2 8. 23.09.2023 Шахтер Рух (г) 21’ 1:0 1:1

* за два предупреждения.

Игроки, заработавшие наибольшее число красных карточек в УПЛ