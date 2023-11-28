КДК УАФ отстранил игрока Диназа на 6 месяцев за удар головой в стиле Зидана

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решение касательно грубого нарушения в матче 15 тура Первой лиги с «Горняк-Спорт» – «Диназ» (2:0), отстранив нападающего «Диназа» Вячеслава Шевченко на 6 месяцев за удар головой в грудь арбитра Василия Файды после своего удаления.

«Рассмотрев материалы относительно поведения футболиста ФК «Диназ» (Вышгород) В. Шевченко во время и после матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги 4 ноября 2023 года ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – ФК «Диназ» (Вышгород), КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Диназ» (Вышгород) В. Шевченко от участия в соревнованиях на 6 (шесть) месяцев (за применение физической силы к официальному лицу матча)», – сказано в сообщении.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар утверждал, что Шевченко не сыграет до конца сезона.