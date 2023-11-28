Италия28 ноября 2023, 18:45 |
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Милан готовит контракт для 15-летнего вундеркинда
Франческо Камарда подпишет профессиональный контракт весной
28 ноября 2023, 18:45 |
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«Милан» уже сейчас готовит профессиональный контракт для 15-летнего форварда команды Франческо Камарды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В субботу, 25 ноября Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А – он вышел на замену в поединке против «Фиорентины» (победа 1:0).
Согласно правилам, Камарда сможет подписать новый контракт не раньше 10 марта 2024 года, когда ему исполнится 16 лет. В услугах итальянского форварда была заинтересована «Боруссия» Дортмунд, однако Камарда твердо настроен остаться в «Милане».
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