Милан готовит контракт для 15-летнего вундеркинда

«Милан» уже сейчас готовит профессиональный контракт для 15-летнего форварда команды Франческо Камарды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В субботу, 25 ноября Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А – он вышел на замену в поединке против «Фиорентины» (победа 1:0).

Согласно правилам, Камарда сможет подписать новый контракт не раньше 10 марта 2024 года, когда ему исполнится 16 лет. В услугах итальянского форварда была заинтересована «Боруссия» Дортмунд, однако Камарда твердо настроен остаться в «Милане».