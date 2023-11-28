27 ноября украинскому нападающему испанской «Валенсии» Роману Яремчуку исполнилось 28 лет.

С праздником Яремчука поздравил бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Он забил гол за Романа в футбольном симуляторе.

«Друг, с днем рождения тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо. Не обращай внимания», – написал Милевский в своем инстаграме.

Ранее появилась информация, что «Валенсия», которая летом арендовала у «Брюгге» украинского форварда Романа Яремчука, может прервать договор и вернуть игрока в клуб.

ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН