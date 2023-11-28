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Испания
28 ноября 2023, 18:46 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:58
2007
3

ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН

27 ноября нападающему «Валенсии» исполнилось 28 лет

28 ноября 2023, 18:46 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:58
2007
3
ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
ФК Динамо. Артем Милевский

27 ноября украинскому нападающему испанской «Валенсии» Роману Яремчуку исполнилось 28 лет.

С праздником Яремчука поздравил бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Он забил гол за Романа в футбольном симуляторе.

«Друг, с днем рождения тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо. Не обращай внимания», – написал Милевский в своем инстаграме.

Ранее появилась информация, что «Валенсия», которая летом арендовала у «Брюгге» украинского форварда Романа Яремчука, может прервать договор и вернуть игрока в клуб.

ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН

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Роман Яремчук Артем Милевский Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
чому він постійно пише транслітом ??
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an52
Тільки 28 років, а кар'єра вже на спаді, в кожному новому клубі справи тільки гірше
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