ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
27 ноября нападающему «Валенсии» исполнилось 28 лет
27 ноября украинскому нападающему испанской «Валенсии» Роману Яремчуку исполнилось 28 лет.
С праздником Яремчука поздравил бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Он забил гол за Романа в футбольном симуляторе.
«Друг, с днем рождения тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо. Не обращай внимания», – написал Милевский в своем инстаграме.
Ранее появилась информация, что «Валенсия», которая летом арендовала у «Брюгге» украинского форварда Романа Яремчука, может прервать договор и вернуть игрока в клуб.
ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
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