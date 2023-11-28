Пушич сделал выбор. Стал известен состав Шахтера на матч против Антверпена
Матч начнется в 19:45
Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Антверпеном». Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».
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Стали известны стартовые составы на этот поединок.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.
Антверпен: Бютте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф, Вермерен, Муя, Керк, Баликвиша, Янссен.
Запасные: Девалкенер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, Ван ден Бош, Смитс, Корбани.
Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – поляк Бартош Франковский.
🚨 НОВИНИ КОМАНДИ ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 28, 2023
🧡 Склад «Шахтаря» на матч з «Антверпеном» у Лізі чемпіонів ⭐️
⚒ #Shakhtar ⏰ 19:45 📺 MEGOGO
📱 Слідкуйте за всіма подіями навколо поєдинку з «Антверпеном» у матч-центрі оновленого застосунку FC Shakhtar: https://t.co/oLvAE8fY3V.#ШахтарАнтверпен #UCL pic.twitter.com/SNPge9QjtY
Starting XI ✨🔴⚪#UCL #ShakhtarAntwerp pic.twitter.com/RW2dhgAMnw— Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 28, 2023
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