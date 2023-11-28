Пушич сделал выбор. Стал известен состав Шахтера на матч против Антверпена

Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Антверпеном». Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот поединок.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.



Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.



Антверпен: Бютте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф, Вермерен, Муя, Керк, Баликвиша, Янссен.

Запасные: Девалкенер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, Ван ден Бош, Смитс, Корбани.

Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – поляк Бартош Франковский.