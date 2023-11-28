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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 18:34 | Обновлено 28 ноября 2023, 19:46
4043
11

Пушич сделал выбор. Стал известен состав Шахтера на матч против Антверпена

Матч начнется в 19:45

28 ноября 2023, 18:34 | Обновлено 28 ноября 2023, 19:46
4043
11
Пушич сделал выбор. Стал известен состав Шахтера на матч против Антверпена
sport.ua

Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Антверпеном». Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

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Стали известны стартовые составы на этот поединок.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.

Антверпен: Бютте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф, Вермерен, Муя, Керк, Баликвиша, Янссен.

Запасные: Девалкенер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, Ван ден Бош, Смитс, Корбани.

Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – поляк Бартош Франковский.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Vladimir Shevchenko
Что-то он Рака недолюбливает
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+4
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New Zealander
Интересно куда пропал Мироши
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0
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New Zealander
Ракицкого надо было ставить вместо Матвиенко или Бондаря
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0
vruthiy-112
Криськів лодирь.!!!
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-1
⬆️
Нападение нормас, а защита трепетная.)
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-2
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Это чем-то отличается от того состава, что играл с Днепром и Полесьем? Если нет, то понятно какой результат ждать гыгыгыы
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-3
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