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Украина. Первая лига
28 ноября 2023, 16:43 |
823
0

Стало известно, кто из игроков может покинуть Металлург

Контракты заканчиваются у четырех футболистов из Запорожья

28 ноября 2023, 16:43 |
823
0
Стало известно, кто из игроков может покинуть Металлург
ФК Металлург

Как стало известно Sport.ua, уже 1 января покинуть «Металлург» в статусе свободных агентов могут центральный защитник Дмитрий Поддубный (15 матчей, 1 гол в текущем чемпионате), центральный полузащитник Дмитрий Крапивной (17 игр, 1 гол), правый полузащитник Максим Страдс (11 матчей за «Металлург» в Первой лиге и 4 — за «Металлург-2» во Второй лиге), а также центрхав «Металлурга-2» Георгий Ковальский (13 матчей и 3 гола во Второй лиге).

Ранее главный тренер «Металлурга» Владимир Микитин сообщил нашему сайту, что вопрос возможного продления контрактов с названными футболистами будет обсуждаться на встрече с клубным руководством, которую планируется провести на этой неделе в Запорожье.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Металлург» занял 6-е место в группе Б. Весной команда сыграет в группе «Выбывание», где будут разыграны места с 11-го по 20-е.

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины продление контракта инсайд
Источник Sport.ua
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