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Украина. Первая лига
26 ноября 2023, 20:04 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:05
236
0

У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты

Главный тренер запорожской команды прокомментировал ситуацию с возможным уходом нескольких игроков

26 ноября 2023, 20:04 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:05
236
0
У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты
ФК Металлург. Владимир Микитин

«Металлург», который еще летом играл в стыковых матчах за право выступать в УПЛ, неудачно провел первый этап нового сезона в Первой лиге. Набрав в 18 матчах 25 очков, запорожская команда показала лишь шестой результат в группе Б и весной вынуждена будет оспаривать места с 11-го по 20-е.

При этом у четырех футболистов «Металлурга» заканчиваются контракты: три из них являются игроками основного состава, а еще один был заметной фигурой во второй клубной команде, выступающей во Второй лиге.

О том, будут ли продлены контракты с футболистами, когда «Металлург» планирует выйти из отпуска и где собирается проводить сборы, корреспондент Sport.ua решил спросить у главного тренера команды Владимира Микитина.

«Ответы на все эти вопросы будут после встречи с руководством в Запорожье на следующей неделе. 27 и 28 ноября мне предстоит заниматься продлением тренерской лицензии в Киеве. После этого будем созваниваться и решать, когда встречаться», – сказал наставник «Металлурга».

53-летний Микитин возглавляет запорожскую команду с августа 2020 года. До этого бывший защитник сборной Украины работал с молодежкой «Зари».

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Металлург Запорожье Первая лига Украины продление контракта Владимир Микитин инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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