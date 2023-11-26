У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты

«Металлург», который еще летом играл в стыковых матчах за право выступать в УПЛ, неудачно провел первый этап нового сезона в Первой лиге. Набрав в 18 матчах 25 очков, запорожская команда показала лишь шестой результат в группе Б и весной вынуждена будет оспаривать места с 11-го по 20-е.

При этом у четырех футболистов «Металлурга» заканчиваются контракты: три из них являются игроками основного состава, а еще один был заметной фигурой во второй клубной команде, выступающей во Второй лиге.

О том, будут ли продлены контракты с футболистами, когда «Металлург» планирует выйти из отпуска и где собирается проводить сборы, корреспондент Sport.ua решил спросить у главного тренера команды Владимира Микитина.

«Ответы на все эти вопросы будут после встречи с руководством в Запорожье на следующей неделе. 27 и 28 ноября мне предстоит заниматься продлением тренерской лицензии в Киеве. После этого будем созваниваться и решать, когда встречаться», – сказал наставник «Металлурга».

53-летний Микитин возглавляет запорожскую команду с августа 2020 года. До этого бывший защитник сборной Украины работал с молодежкой «Зари».