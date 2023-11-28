Тренер тернопольской Нивы намекнул на изменения в составе зимой

По итогам группового этапа Первой лиги тернопольская «Нива», набрав 20 очков, заняла лишь восьмое место из 10 команд в группе А.

Чтобы узнать о планах подготовки к весенним баталиям в группе «Выбывание» и возможных кадровых изменениях в составе, корреспондент Sport.ua связался с исполняющим обязанности главного тренера «Нивы» Александром Стахивым.

«Команда в отпуске до конца января. Где пройдут зимние сборы, еще не знаю. Изменения в составе? Кто-то уйдет, кто-то придет», – сказал 42-летний наставник.

Александр Стахив работает на разных должностях в тернопольской «Ниве» с 2018 года (с полуторагодичным перерывом в 2021-2022 гг.). Во второй половине сентября, после отставки Василия Малика, специалист второй раз в карьере был назначен и.о. главного тренера команды.