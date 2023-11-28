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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:03
551
2

Тренер Антверпена: «Мы были близки к победе в первой игре с Шахтером»

Марк ван Боммель ответил на вопрос о своем антирекорде в Лиге чемпионов

28 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:03
551
2
Тренер Антверпена: «Мы были близки к победе в первой игре с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммель ответил на вопрос о своем антирекорде в Лиге чемпионов (13 матчей на групповом этапе – 0 побед):

«Вспомните матч «Вольфсбург» – «Севилья». Моя команда вела со счетом 1:0 за 5 минут до конца встречи, пока в пользу «Севильи» не назначили абсолютно необоснованный пенальти. То же самое было против «Шахтера» (2:3), «Порту» (0:2), «Интера» (1:1), «Барселоны» (1:2), «Тоттенхэма» (2:2)...

Мы везде были близки. Вы можете ругать меня за антирекорд, но разве за последние 1.5 года мы не побили несколько положительных рекордов? Я выиграл 5 из 6 матчей квалификации ЛЧ, что тоже должно быть рекордом».

Марк ван Боммель не сумел выиграть ни одного из 13 своих матчей Лиги чемпионов (4 ничьи, 9 поражений), которые он провел в качестве наставника ПСВ, Вольфсбурга и Антверпена.

Напомним, сегодня, 28 ноября в 19:45 «Шахтер» сыграет матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Антверпена».

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Марк ван Боммель Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен антирекорд статистика
Источник Voetbalkrant
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Комментарии 2
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AndiM
Ну так треба було перемагати, проти четвертої команди упл.
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Український Крим
Дайте медаль цьому козаку
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