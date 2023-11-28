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  4. Реалу предложили подписать экс-звезду Интера и ПСЖ
Испания
28 ноября 2023, 15:18 |
999
0

Реалу предложили подписать экс-звезду Интера и ПСЖ

Мадридский клуб отказался от Мауро Икарди

28 ноября 2023, 15:18 |
999
0
Реалу предложили подписать экс-звезду Интера и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Представители форварда «Галатасарая» Мауро Икарди предложили услуги игрока мадридскому «Реалу», который сейчас испытывает кадровый дефицит в нападении. Об этом сообщает издание The Athletic.

Однако руководство «Реала» от идеи подписания 30-летнего аргентинского форварда отказалось. Ранее сообщалось о том, что минувшим летом Икарди пытался вернуться в «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Икарди 16 голов и 5 ассистов в 21 матче за «Галатасарай» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Мауро Икарди Галатасарай Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник The Athletic
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