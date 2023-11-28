Реалу предложили подписать экс-звезду Интера и ПСЖ

Представители форварда «Галатасарая» Мауро Икарди предложили услуги игрока мадридскому «Реалу», который сейчас испытывает кадровый дефицит в нападении. Об этом сообщает издание The Athletic.

Однако руководство «Реала» от идеи подписания 30-летнего аргентинского форварда отказалось. Ранее сообщалось о том, что минувшим летом Икарди пытался вернуться в «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Икарди 16 голов и 5 ассистов в 21 матче за «Галатасарай» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.