Икарди летом пытался вернуться в Интер

Минувшим летом аргентинский форвард Мауро Икарди пытался вернуться в свой бывший клуб, миланский «Интер». Он дал задание своим агентам найти способ вернуться в «Интер», однако это оказалось невозможным.

Ради возвращения в «Интер» Икарди отклонил предложение от другого итальянского топ-клуба, предположительно «Милана». В итоге 30-летнему аргентинцу пришлось подписать полноценный контракт с «Галатасараем», за который он провел прошлый сезон на правах аренды.

Напомним, Икарди выступал за «Интер» в 2013 – 2019 годах и покинул клуб из-за конфликта с руководством и рядом партнеров по команде.