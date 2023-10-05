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  4. Икарди летом пытался вернуться в Интер
Италия
05 октября 2023, 17:01 |
97
0

Икарди летом пытался вернуться в Интер

В итоге аргентинец остался в «Галатасарае»

05 октября 2023, 17:01 |
97
0
Икарди летом пытался вернуться в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Минувшим летом аргентинский форвард Мауро Икарди пытался вернуться в свой бывший клуб, миланский «Интер». Он дал задание своим агентам найти способ вернуться в «Интер», однако это оказалось невозможным.

Ради возвращения в «Интер» Икарди отклонил предложение от другого итальянского топ-клуба, предположительно «Милана». В итоге 30-летнему аргентинцу пришлось подписать полноценный контракт с «Галатасараем», за который он провел прошлый сезон на правах аренды.

Напомним, Икарди выступал за «Интер» в 2013 – 2019 годах и покинул клуб из-за конфликта с руководством и рядом партнеров по команде.

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Мауро Икарди Галатасарай Интер Милан
Источник Tuttosport
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