Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Днепр-1» берет верх над «Черноморцем» во всех 5 встречах в элитном дивизионе (мячи 14-4), в том числе 2-й раз с крупным счетом.

Подопечные Юрия Максимова празднуют 4-ю викторию подряд, как в общем (мячи 11-3), так и дома (мячи 9-2).

Общая безничейная серия днепрян достигает 10 игр (+9-1), а гостевая одесситов - 13 (+6-7).

Александр Филиппов становится автором 10-гола своей команды в баталиях с «моряками».

«Черноморец» терпит 60-е крупное поражение в чемпионатах Украины.

Подопечные Романа Григорчука зарабатывают 3-ю «баранку» кряду, как в общем (мячи 5-10), так и на чужих полях (мячи 3-8).

Артур Авагимян, забивший на 202-й минуте первый мяч одесситов в гостях у «Днепра-1», на 320-й минуте прерывает сухую домашнюю серию днепрян.

«Шахтер» завершает две своих голевых серии: 41-матчевую общую и 19-матчевую домашнюю. Последний раз оранжево-черные не забивали 23 августа 2022 - 0:0 дома с «Металлистом 1925».

Подходит к концу и безничейная серия горняков в родных стенах, которая составила 12 игр (+10-2). Последнюю мировую с гостями дончане подписали 13 ноября 2022 года - 2:2 с «Зарей».

100-й матч в карьере проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ - 82, КУ - 8, ЕК - 8, СУ - 2).

10-й раз расходятся миром с соперниками команды Юрия Калитвинцева.

Сухая гостевая серия «Полесья» и Дениса Бойко достигает 437 минут.

«Динамо» побеждает «Рух» во всех 3-х встречах на своем поле (мячи 8-0).

Александр Тымчик становится автором 1100-го домашнего гола киевлян в чемпионатах Украины.

ФК Динамо. Александр Тымчик

200-й матч в УПЛ в рядах бело-синих проводит Виталий Буяльский, 10-й на посту главного тренера – Александр Шовковский (+8=1-1, 24-7).

«Рух» продлевает свою рекордную гостевую безничейную серию до 7 игр (+5-2), но прерывает 6-матчевую голевую на чужих полях. Последний раз желто-черные не забивали хозяевам 25 мая 2023 - 0:0 с «Минаем».

«Минай», потерпевший 20-е поражение в родных стенах, продлевает свою безвыигрышную серию до 15 матчей (=6-9).

Закарпатцы становятся 9-й командой в истории УПЛ, не одержавшей ни одной победы в первом круге.

«Минай» продлевает общую безголевую серию до 681-й минуты, обновляя личный антирекорд, а домашнюю - до 378.

Закарпатцы устанавливают новое клубное достижение, прервав сухую домашнюю серию на 255-й минуте.

Юрий Вакулко становится «обладателем» 80-й красной карточки «Кривбасса» в элитном дивизионе.

«Ворскла» подписывает 10-ю мировую под руководством Виктора Скрипника.

Сухая серия полтавчан достигает 282-х минут.

10-й матч во главе ЛНЗ проводит Олег Дулуб (+3=5-2, 10-10).

«Верес» берет верх над «Металлистом 1925» во всех 4-х встречах в элитном дивизионе (мячи 11-4).

Красно-черные празднуют 50-ю викторию в чемпионатах Украины.

Виталий Дахновский становится автором 10-го гола ровенчан в баталиях с харьковчанами.

Богдан Когут становится 10-и игроком «Вереса», проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Металлист 1925» устанавливает личный рекорд, забивая на выезде 3 игры кряду. А еще три клубных достижения желто-синие повторяют, продлив голевую серию до 5 матчей, общую с пропущенными мячами - до 7, а гостевую - до 6.

Андрей Борячук и Ростислав Русин забивают 6-й мяч в УПЛ в рядах харьковчан и становятся новыми рекордсменами клуба, обойдя Марлисона.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Николай Матвиенко («Шахтер»).

1-й мяч в УПЛ забивает Виктор Близниченко (в 16-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Владимир Танчик («Днепр-1»), в 3-й - Владислав Кабаев («Динамо») и Денис Мирошниченко («Днепр-1»).

15-й сухой матч в УПЛ проводит Герман Пеньков.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывают Игорь Курило и Вячеслав Танковский, 2-ю - Юрий Вакулко, 1-ю - Артур Авагимян (в 61-й игре).

Арбитр из Днепра Виталий Романов 70-й раз удаляет игрока с поля и становится новым рекордсменом чемпионатов Украины, обойдя одессита Виталия Годуляна.

Впервые обходится без наказаний киевский рефери Владимир Новохатний (в 43-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ