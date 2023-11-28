Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Днепр-1» берет верх над «Черноморцем» во всех 5 встречах в элитном дивизионе (мячи 14-4), в том числе 2-й раз с крупным счетом.
Подопечные Юрия Максимова празднуют 4-ю викторию подряд, как в общем (мячи 11-3), так и дома (мячи 9-2).
Общая безничейная серия днепрян достигает 10 игр (+9-1), а гостевая одесситов - 13 (+6-7).
Александр Филиппов становится автором 10-гола своей команды в баталиях с «моряками».
«Черноморец» терпит 60-е крупное поражение в чемпионатах Украины.
Подопечные Романа Григорчука зарабатывают 3-ю «баранку» кряду, как в общем (мячи 5-10), так и на чужих полях (мячи 3-8).
Артур Авагимян, забивший на 202-й минуте первый мяч одесситов в гостях у «Днепра-1», на 320-й минуте прерывает сухую домашнюю серию днепрян.
«Шахтер» завершает две своих голевых серии: 41-матчевую общую и 19-матчевую домашнюю. Последний раз оранжево-черные не забивали 23 августа 2022 - 0:0 дома с «Металлистом 1925».
Подходит к концу и безничейная серия горняков в родных стенах, которая составила 12 игр (+10-2). Последнюю мировую с гостями дончане подписали 13 ноября 2022 года - 2:2 с «Зарей».
100-й матч в карьере проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ - 82, КУ - 8, ЕК - 8, СУ - 2).
10-й раз расходятся миром с соперниками команды Юрия Калитвинцева.
Сухая гостевая серия «Полесья» и Дениса Бойко достигает 437 минут.
«Динамо» побеждает «Рух» во всех 3-х встречах на своем поле (мячи 8-0).
Александр Тымчик становится автором 1100-го домашнего гола киевлян в чемпионатах Украины.
200-й матч в УПЛ в рядах бело-синих проводит Виталий Буяльский, 10-й на посту главного тренера – Александр Шовковский (+8=1-1, 24-7).
«Рух» продлевает свою рекордную гостевую безничейную серию до 7 игр (+5-2), но прерывает 6-матчевую голевую на чужих полях. Последний раз желто-черные не забивали хозяевам 25 мая 2023 - 0:0 с «Минаем».
«Минай», потерпевший 20-е поражение в родных стенах, продлевает свою безвыигрышную серию до 15 матчей (=6-9).
Закарпатцы становятся 9-й командой в истории УПЛ, не одержавшей ни одной победы в первом круге.
«Минай» продлевает общую безголевую серию до 681-й минуты, обновляя личный антирекорд, а домашнюю - до 378.
Закарпатцы устанавливают новое клубное достижение, прервав сухую домашнюю серию на 255-й минуте.
Юрий Вакулко становится «обладателем» 80-й красной карточки «Кривбасса» в элитном дивизионе.
«Ворскла» подписывает 10-ю мировую под руководством Виктора Скрипника.
Сухая серия полтавчан достигает 282-х минут.
10-й матч во главе ЛНЗ проводит Олег Дулуб (+3=5-2, 10-10).
«Верес» берет верх над «Металлистом 1925» во всех 4-х встречах в элитном дивизионе (мячи 11-4).
Красно-черные празднуют 50-ю викторию в чемпионатах Украины.
Виталий Дахновский становится автором 10-го гола ровенчан в баталиях с харьковчанами.
Богдан Когут становится 10-и игроком «Вереса», проведшим 50 матчей в УПЛ.
«Металлист 1925» устанавливает личный рекорд, забивая на выезде 3 игры кряду. А еще три клубных достижения желто-синие повторяют, продлив голевую серию до 5 матчей, общую с пропущенными мячами - до 7, а гостевую - до 6.
Андрей Борячук и Ростислав Русин забивают 6-й мяч в УПЛ в рядах харьковчан и становятся новыми рекордсменами клуба, обойдя Марлисона.
150-й матч в чемпионатах Украины проводит Николай Матвиенко («Шахтер»).
1-й мяч в УПЛ забивает Виктор Близниченко (в 16-й игре).
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Владимир Танчик («Днепр-1»), в 3-й - Владислав Кабаев («Динамо») и Денис Мирошниченко («Днепр-1»).
15-й сухой матч в УПЛ проводит Герман Пеньков.
3-ю красную карточку в карьере зарабатывают Игорь Курило и Вячеслав Танковский, 2-ю - Юрий Вакулко, 1-ю - Артур Авагимян (в 61-й игре).
Арбитр из Днепра Виталий Романов 70-й раз удаляет игрока с поля и становится новым рекордсменом чемпионатов Украины, обойдя одессита Виталия Годуляна.
Впервые обходится без наказаний киевский рефери Владимир Новохатний (в 43-м матче).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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