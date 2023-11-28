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28 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:12
1059
0

Беланов выше Блохина. Легенды Динамо в топ-25 лучших нападающих 80-х

На первое место журналисты FourFourTwo поставили Марко ван Бастена

28 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:12
1059
0
Беланов выше Блохина. Легенды Динамо в топ-25 лучших нападающих 80-х
ФК Динамо. Олег Блохин и Игорь Беланов

Легендарные футболисты киевского «Динамо» Игорь Беланов и Олег Блохин попали в список лучших нападающих мира 80-х годов прошлого столетия.

Авторитетный британский сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг, в котором поставил Беланова на 19-е место, а Блохина – на 25-е.

«Финалист Евро-1988 в составе сборной Советского Союза, Игорь Беланов был назван одним из самых выдающихся футболистов всех времен – и он, безусловно, заслуживает столь высокого уважения. Вместе с Олегом Блохиным он стал лучшим бомбардиром «Динамо», завоевавшим Кубок обладателей кубков в сезоне 1985/86, а в 1986 году его блестящая игра была отмечена «Золотым мячом».

Суперзвезда «Динамо» и Советского Союза Олег Блохин получил «Золотой мяч» в 1975 году, но оставался в когорте лучших игроков и в 1980-х годах. Став лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков 1985/86 и забив в финале, когда «Динамо» прошло весь путь под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского, Блохин завершил карьеру в 1988 году как самый титулованный игрок и лучший бомбардир Советского Союза», – так объяснили свой выбор журналисты издания.

Добавим, что на первое место FourFourTwo поставило голландца Марко ван Бастена, вторым стал аргентинец Диего Марадона, а третьим – шотландец Кенни Далглиш.

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Олег Блохин Игорь Беланов рейтинг Динамо Киев FourFourTwo Марко ван Бастен Диего Марадона Кенни Далглиш
Источник FourFourTwo
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