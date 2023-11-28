Беланов выше Блохина. Легенды Динамо в топ-25 лучших нападающих 80-х

Легендарные футболисты киевского «Динамо» Игорь Беланов и Олег Блохин попали в список лучших нападающих мира 80-х годов прошлого столетия.

Авторитетный британский сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг, в котором поставил Беланова на 19-е место, а Блохина – на 25-е.

«Финалист Евро-1988 в составе сборной Советского Союза, Игорь Беланов был назван одним из самых выдающихся футболистов всех времен – и он, безусловно, заслуживает столь высокого уважения. Вместе с Олегом Блохиным он стал лучшим бомбардиром «Динамо», завоевавшим Кубок обладателей кубков в сезоне 1985/86, а в 1986 году его блестящая игра была отмечена «Золотым мячом».

Суперзвезда «Динамо» и Советского Союза Олег Блохин получил «Золотой мяч» в 1975 году, но оставался в когорте лучших игроков и в 1980-х годах. Став лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков 1985/86 и забив в финале, когда «Динамо» прошло весь путь под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского, Блохин завершил карьеру в 1988 году как самый титулованный игрок и лучший бомбардир Советского Союза», – так объяснили свой выбор журналисты издания.

Добавим, что на первое место FourFourTwo поставило голландца Марко ван Бастена, вторым стал аргентинец Диего Марадона, а третьим – шотландец Кенни Далглиш.