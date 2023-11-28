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  4. Звездный защитник Баварии возобновил тренировки после травмы
Германия
28 ноября 2023, 15:01 |
202
0

Звездный защитник Баварии возобновил тренировки после травмы

Маттейс Де Лигт работает над возвращением на поле

28 ноября 2023, 15:01 |
202
0
Звездный защитник Баварии возобновил тренировки после травмы
ФК Бавария. Маттейс Де Лигт

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о том, что центральный защитник команды Маттейс Де Лигт в понедельник, 27 ноября провел индивидуальную тренировку на клубной базе.

Напомним, Маттейс Де Лигт получил повреждение коллатеральной связки колена 1 ноября в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена» (победа 2:1). Изначально прогнозировалось, что 24-летний защитник сборной Нидерландов пропустит примерно восемь недель.

В нынешнем сезоне до травмы Де Лигт успел провести 10 матчей за «Бавария» и забил 1 гол.

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Бавария Маттейс де Лигт травма
Источник ФК Бавария
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