Звездный защитник Баварии возобновил тренировки после травмы
Маттейс Де Лигт работает над возвращением на поле
Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о том, что центральный защитник команды Маттейс Де Лигт в понедельник, 27 ноября провел индивидуальную тренировку на клубной базе.
Напомним, Маттейс Де Лигт получил повреждение коллатеральной связки колена 1 ноября в матче Кубка Германии против «Саарбрюккена» (победа 2:1). Изначально прогнозировалось, что 24-летний защитник сборной Нидерландов пропустит примерно восемь недель.
В нынешнем сезоне до травмы Де Лигт успел провести 10 матчей за «Бавария» и забил 1 гол.
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