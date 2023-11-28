Барселона и Бавария планируют обмен топ-футболистами

«Барселона» и «Бавария» могут провести громкий обмен игроками следующим летом. Об этом сообщает испанское издание As.

По его информации, главный тренер «Барселоны» Хави очень хочет видеть в команде Йозуа Киммиха. В обратном направлении может отправиться защитник каталонцев Рональд Араухо.

Отмечается, что Хави уже несколько раз лично общался с Киммихом, и полузащитник сборной Германии готов отправиться в Каталонию.

Трансферная стоимость Араухо оценивается в 70 миллионов евро, Киммиха – в 75 миллионов.