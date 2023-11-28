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Испания
28 ноября 2023, 14:46 |
553
0

Барселона и Бавария планируют обмен топ-футболистами

Киммих может отправиться в Испанию, а Араухо – в Бундеслигу

28 ноября 2023, 14:46 |
553
0
Барселона и Бавария планируют обмен топ-футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

«Барселона» и «Бавария» могут провести громкий обмен игроками следующим летом. Об этом сообщает испанское издание As.

По его информации, главный тренер «Барселоны» Хави очень хочет видеть в команде Йозуа Киммиха. В обратном направлении может отправиться защитник каталонцев Рональд Араухо.

Отмечается, что Хави уже несколько раз лично общался с Киммихом, и полузащитник сборной Германии готов отправиться в Каталонию.

Трансферная стоимость Араухо оценивается в 70 миллионов евро, Киммиха – в 75 миллионов.

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Йозуа Киммих Рональд Араухо Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник AS
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