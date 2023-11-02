Один из лидеров Баварии готов покинуть клуб
Контракт Йозуа Киммиха истекает летом 2025 года
Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих готов покинуть клуб уже следующим летом. Его контракт истекает летом 2025 года, продление соглашения маловероятно.
Интерес к 28-летнему полузащитнику проявляют целый ряд топ-клубов. Среди них – «Барселона», которую возглавляет кумир детства Киммиха, Хави.
Также в услугах Киммиха заинтересованы «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити», который возглавляет Жузеп Гвардиола, под руководством которого Киммих уже играл в своем первом сезоне в «Баварии» (2015/2016).
В нынешнем сезоне на счету Киммиха 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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