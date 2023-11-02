Один из лидеров Баварии готов покинуть клуб

Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих готов покинуть клуб уже следующим летом. Его контракт истекает летом 2025 года, продление соглашения маловероятно.

Интерес к 28-летнему полузащитнику проявляют целый ряд топ-клубов. Среди них – «Барселона», которую возглавляет кумир детства Киммиха, Хави.

Также в услугах Киммиха заинтересованы «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити», который возглавляет Жузеп Гвардиола, под руководством которого Киммих уже играл в своем первом сезоне в «Баварии» (2015/2016).

В нынешнем сезоне на счету Киммиха 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.