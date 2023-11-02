Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров Баварии готов покинуть клуб
Германия
02 ноября 2023, 22:04 |
1200
0

Один из лидеров Баварии готов покинуть клуб

Контракт Йозуа Киммиха истекает летом 2025 года

02 ноября 2023, 22:04 |
1200
0
Один из лидеров Баварии готов покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих готов покинуть клуб уже следующим летом. Его контракт истекает летом 2025 года, продление соглашения маловероятно.

Интерес к 28-летнему полузащитнику проявляют целый ряд топ-клубов. Среди них – «Барселона», которую возглавляет кумир детства Киммиха, Хави.

Также в услугах Киммиха заинтересованы «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити», который возглавляет Жузеп Гвардиола, под руководством которого Киммих уже играл в своем первом сезоне в «Баварии» (2015/2016).

В нынешнем сезоне на счету Киммиха 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

По теме:
МАТТЕУС: «При Тухеле Бавария играет ничуть не лучше, чем при Нагельсманне»
Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом
Йозуа Киммих Бавария трансферы Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02 ноября 2023, 16:32 15
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевляне стали лидерами чемпионата

Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Футбол | 02 ноября 2023, 19:15 11
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба

Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Хоккей | 02.11.2023, 13:10
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 02.11.2023, 07:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Положил голкипера. Экс-игрок Динамо и Карпат забил в Кубке Испании
Футбол | 02.11.2023, 20:45
ВИДЕО. Положил голкипера. Экс-игрок Динамо и Карпат забил в Кубке Испании
ВИДЕО. Положил голкипера. Экс-игрок Динамо и Карпат забил в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
01.11.2023, 07:33 6
Футбол
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
01.11.2023, 14:32 62
Футбол
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
01.11.2023, 05:10 5
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
31.10.2023, 18:12
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем