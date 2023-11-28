Крутых одержал волевую победу над 8-м сеяным на турнире в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых (№303 ATP) успешно стартовал на грунтовом челленджере в Маспаломасе (Испания).

В первом раунде основы украинец переиграл восьмого номера посева Рудольфа Мёллекера из Германии (№196 ATP).

Маспаломас. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Рудольф Мёллекер (Германия, 8) – 4:6, 6:4, 6:2

Отметим, что в начале этой недели Крутых потерял очки за победу на прошлогоднем турнире в Валенсии, из-за чего пустился на 66 позиций.

Следующий соперник Алексея определится в поединке Николас Альварес Варона (Испания) – Килиан Фельдбауш (Швейцария).