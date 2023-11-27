Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян и Брайнин обновили личные рекорды
Крутых опустился в четвертую сотню
На прошлой неделе мужчины играли Финал Кубка Дэвиса, поэтому никаких изменения в первой полусотне рейтинга ATP не произошло.
Опытный итальянец Фибио Фоньини выиграл челленджер в Валенсии и поднялся на 107-ю строчку мировой классификации (+24).
Чилиец Алехандро Табило выиграл челленджер в Бразилии и вернулся в первую сотню (86 место).
Топ-10 рейтинга ATP
У лучших среди украинцев не повода для радости. Виталий Сачко потерял 5 позиций, Илья Марченко – одну, а Алексей Крутых не смог защитить прошлогодний титул в Валенсии и опустился в четвертую сотню мирового рейтинга. Продолжает понемногу обновлять личные достижения Эрик Ваншельбойм, он уже 379-й. Вадиму Урсу дошли очки за титул ITF в Египте, он также обновил личный рекорд. Как и Юрий Джавакян, а также Александр Брайнин.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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