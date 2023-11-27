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  4. Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян и Брайнин обновили личные рекорды
ATP
27 ноября 2023, 10:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:11
91
0

Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян и Брайнин обновили личные рекорды

Крутых опустился в четвертую сотню

27 ноября 2023, 10:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:11
91
0
Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян и Брайнин обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины играли Финал Кубка Дэвиса, поэтому никаких изменения в первой полусотне рейтинга ATP не произошло.

Опытный итальянец Фибио Фоньини выиграл челленджер в Валенсии и поднялся на 107-ю строчку мировой классификации (+24).

Чилиец Алехандро Табило выиграл челленджер в Бразилии и вернулся в первую сотню (86 место).

Топ-10 рейтинга ATP

У лучших среди украинцев не повода для радости. Виталий Сачко потерял 5 позиций, Илья Марченко – одну, а Алексей Крутых не смог защитить прошлогодний титул в Валенсии и опустился в четвертую сотню мирового рейтинга. Продолжает понемногу обновлять личные достижения Эрик Ваншельбойм, он уже 379-й. Вадиму Урсу дошли очки за титул ITF в Египте, он также обновил личный рекорд. Как и Юрий Джавакян, а также Александр Брайнин.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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