Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян и Брайнин обновили личные рекорды

На прошлой неделе мужчины играли Финал Кубка Дэвиса, поэтому никаких изменения в первой полусотне рейтинга ATP не произошло.

Опытный итальянец Фибио Фоньини выиграл челленджер в Валенсии и поднялся на 107-ю строчку мировой классификации (+24).

Чилиец Алехандро Табило выиграл челленджер в Бразилии и вернулся в первую сотню (86 место).

Топ-10 рейтинга ATP

У лучших среди украинцев не повода для радости. Виталий Сачко потерял 5 позиций, Илья Марченко – одну, а Алексей Крутых не смог защитить прошлогодний титул в Валенсии и опустился в четвертую сотню мирового рейтинга. Продолжает понемногу обновлять личные достижения Эрик Ваншельбойм, он уже 379-й. Вадиму Урсу дошли очки за титул ITF в Египте, он также обновил личный рекорд. Как и Юрий Джавакян, а также Александр Брайнин.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP