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Германия
04 декабря 2023, 21:22 |
2061
2

Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в Бундеслиге

04 декабря 2023, 21:22 |
2061
2
Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в Бундеслиге.

Тройку топа открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, который зарабатывает 20.5 миллионов евро за сезон. Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до конца этой кампании, и вряд ли будет продлен на таких же условиях.

На втором месте еще один ветеран «Баварии» – 37-летний Мануэль Нойер, чей договор с клубом будет действовать до конца сезона 2024/25. По нему ему ежегодно выплачивают 21 миллион евро.

Первое место сразу занял новичок лиги – Гарри Кейн. Лучший бомбардир этого сезона чемпионата Германии зарабатывает 25 миллионов евро в год, что примерно в 2 раза больше, чем его оклад в «Тоттенхэме».

Только на 12-м месте появляется игрок Себастьян Алле из «Боруссии», который зарабатывает 11 миллионов евро за сезон.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в Бундеслиге:

  • 1. Гарри Кейн («Бавария», 25 миллионов евро за сезон)
  • 2. Мануэль Нойер («Бавария», 21 млн)
  • 3. Томас Мюллер («Бавария», 20.5 млн)
  • 4. Лерой Сане («Бавария», 20 млн)
  • 5. Йозуа Киммих («Бавария», 19.5 млн)
  • 6. Серж Гнабри («Бавария», 18.87 млн)
  • 7. Леон Горецка («Бавария», 18 млн)
  • 8. Кингсли Коман («Бавария», 17 млн)
  • 9. Матейс ле Лигт («Бавария», 16 млн)
  • 10. Ким Мин Дже («Бавария», 12 млн)
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Источник Capology
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Octopus
Это чтоб понятно было почему Бундеслига чемпионат одной команды, априори несмотрибельна
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