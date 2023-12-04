Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в Бундеслиге
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в Бундеслиге.
Тройку топа открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, который зарабатывает 20.5 миллионов евро за сезон. Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до конца этой кампании, и вряд ли будет продлен на таких же условиях.
На втором месте еще один ветеран «Баварии» – 37-летний Мануэль Нойер, чей договор с клубом будет действовать до конца сезона 2024/25. По нему ему ежегодно выплачивают 21 миллион евро.
Первое место сразу занял новичок лиги – Гарри Кейн. Лучший бомбардир этого сезона чемпионата Германии зарабатывает 25 миллионов евро в год, что примерно в 2 раза больше, чем его оклад в «Тоттенхэме».
Только на 12-м месте появляется игрок Себастьян Алле из «Боруссии», который зарабатывает 11 миллионов евро за сезон.
Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в Бундеслиге:
- 1. Гарри Кейн («Бавария», 25 миллионов евро за сезон)
- 2. Мануэль Нойер («Бавария», 21 млн)
- 3. Томас Мюллер («Бавария», 20.5 млн)
- 4. Лерой Сане («Бавария», 20 млн)
- 5. Йозуа Киммих («Бавария», 19.5 млн)
- 6. Серж Гнабри («Бавария», 18.87 млн)
- 7. Леон Горецка («Бавария», 18 млн)
- 8. Кингсли Коман («Бавария», 17 млн)
- 9. Матейс ле Лигт («Бавария», 16 млн)
- 10. Ким Мин Дже («Бавария», 12 млн)
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