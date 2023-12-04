Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в Бундеслиге.

Тройку топа открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, который зарабатывает 20.5 миллионов евро за сезон. Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до конца этой кампании, и вряд ли будет продлен на таких же условиях.

На втором месте еще один ветеран «Баварии» – 37-летний Мануэль Нойер, чей договор с клубом будет действовать до конца сезона 2024/25. По нему ему ежегодно выплачивают 21 миллион евро.

Первое место сразу занял новичок лиги – Гарри Кейн. Лучший бомбардир этого сезона чемпионата Германии зарабатывает 25 миллионов евро в год, что примерно в 2 раза больше, чем его оклад в «Тоттенхэме».

Только на 12-м месте появляется игрок Себастьян Алле из «Боруссии», который зарабатывает 11 миллионов евро за сезон.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в Бундеслиге: