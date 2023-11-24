Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
В рейтинге есть неожиданные имена
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Англии.
В первой десятке присутствуют неожиданные имена, такие как Кай Хаверц из лондонского «Арсенала». Немецкий полузащитник отметился лишь 1 забитым голом и 1 голевой передачей в 19 матчах за клуб, но является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой в 14.56 миллионов фунтов стерлингов в сезон.
Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с заработной платой в 19.5 миллионов фунтов занимает лишь 2-е место в рейтинге, уступая своему одноклубнику – Кевину Де Брюйне. Бельгиец ежегодно получит на свой счет 20.8 миллионов в британской валюте.
Ранее сообщались зарплаты украинцев, выступающих в АПЛ.
Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в АПЛ:
- 1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 20.8 миллионов фунтов стерлингов в год)
- 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 19.5 млн)
- 3. Мохамед Салах («Ливерпуль», 18.2 млн)
- 4. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 18.2 млн)
- 5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 17.68 млн)
- 6. Рахим Стерлинг («Челси», 16.9 млн)
- 7. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 15.6 млн)
- 8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 15.6 млн)
- 9. Джек Грилиш («Манчестер Сити», 15.6 млн)
- 10. Кай Хаверц («Арсенал», 14.56 млн)
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