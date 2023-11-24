Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Англии.

В первой десятке присутствуют неожиданные имена, такие как Кай Хаверц из лондонского «Арсенала». Немецкий полузащитник отметился лишь 1 забитым голом и 1 голевой передачей в 19 матчах за клуб, но является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой в 14.56 миллионов фунтов стерлингов в сезон.

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с заработной платой в 19.5 миллионов фунтов занимает лишь 2-е место в рейтинге, уступая своему одноклубнику – Кевину Де Брюйне. Бельгиец ежегодно получит на свой счет 20.8 миллионов в британской валюте.

Ранее сообщались зарплаты украинцев, выступающих в АПЛ.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в АПЛ: