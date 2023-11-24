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Англия
24 ноября 2023, 17:12 |
1693
2

Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ

В рейтинге есть неожиданные имена

24 ноября 2023, 17:12 |
1693
2
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Англии.

В первой десятке присутствуют неожиданные имена, такие как Кай Хаверц из лондонского «Арсенала». Немецкий полузащитник отметился лишь 1 забитым голом и 1 голевой передачей в 19 матчах за клуб, но является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой в 14.56 миллионов фунтов стерлингов в сезон.

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с заработной платой в 19.5 миллионов фунтов занимает лишь 2-е место в рейтинге, уступая своему одноклубнику – Кевину Де Брюйне. Бельгиец ежегодно получит на свой счет 20.8 миллионов в британской валюте.

Ранее сообщались зарплаты украинцев, выступающих в АПЛ.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в АПЛ:

  • 1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 20.8 миллионов фунтов стерлингов в год)
  • 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 19.5 млн)
  • 3. Мохамед Салах («Ливерпуль», 18.2 млн)
  • 4. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 18.2 млн)
  • 5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 17.68 млн)
  • 6. Рахим Стерлинг («Челси», 16.9 млн)
  • 7. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 15.6 млн)
  • 8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 15.6 млн)
  • 9. Джек Грилиш («Манчестер Сити», 15.6 млн)
  • 10. Кай Хаверц («Арсенал», 14.56 млн)
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Источник Capology
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Octopus
У МЮ и МС самые большие зарплатные ведомости - 205 млн фунтов. У Арсенала, Челси и Ливерпуля поскромнее - 165, 155 и 135 млн. Ливерпуль самый бедный клуб из английских топов, Клоппу респект, что держит его конкурентно способным.
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Octopus
Хаверц с зарплатой на 5 лямов больше чем у Райса, Сака и Одегора это провал.
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