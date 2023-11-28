Адриан ПУКАНЫЧ: «Последнее место Антверпена не должно расслаблять Шахтер»

Сегодня в Гамбурге футболисты «Шахтера» в очередном поединке группового этапа Лиги чемпионов будут принимать бельгийский «Антверпен».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч оценил шансы соперников в противостоянии в Германии:

– Недавней победой над именитой «Барселоной» дончане вернули интригу в борьбе за путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов и очень высоко подняли планку своего уровня подготовки. Поэтому интересно повезет ли им сегодня подтвердить свой класс после неубедительных выступлений в чемпионате УПЛ с «Днепром-1» и «Полесьем».

– Но в Украине поединки проходят без болельщиков тогда, как в Европе – при переполненных трибунах, которые не позволяют расслабиться.

– Однако «Шахтер» уже приучил нас, что может стабильно выступать сразу на нескольких «фронтах». Пока же в УПЛ не обходится без досадных сбоев, возможно, из-за частой смены руководителей.

– Кстати, после появления на тренерском мостике Марино Пушича вы заметили какие-то изменения в арсенале «горняков»?

– Нет, с этим, наверное, надо будет подождать уже до следующей весны, когда «Шахтер» проведет под руководством Пушича подготовительные сборы, усилится теми исполнителями, которых пригласит хорватский специалист.

– Итак, считаете, что сегодня обойдется без каких-то тактических новинок?

– Конечно. Если изменения и будут, то исключительно по позициям из-за травм отдельных исполнителей. Имею в виду, прежде всего, правого защитника Ефима Коноплю.

– Вы акцентировали внимание на том, что «Шахтер» неубедительно выглядит в чемпионате УПЛ.

– Это свидетельствует об обострении конкуренции, появились амбициозные команды – «Кривбасс», «Полесье», еще не сказало своего последнего слова «Динамо», снова замахнулся на чемпионство «Днепр-1». В конце концов, оппоненты уже досконально изучили игру «Шахтера», выходят на поединки с ним максимально мотивированными, как те же «горняки» на противостояние с «Барселоной». Все же, думаю, что подбор исполнителей «Шахтера», длинная скамейка запасных поможет ему на финише снова быть на виду.

– Сегодня «Шахтеру» желательно победить, чтобы судьба путевки в раунд плей-офф решилась в заключительном поединке с «Порту». Хватит ли «горнякам» упорства, чтобы взять верх над немотивированным «Антверпеном»?

– Почему не мотивированным? Каждый футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, а то, что в активе «горожан» пока нет ни одного очка, отнюдь не свидетельствует об их слабости. Поэтому отнюдь нельзя недооценивать бельгийцев. Убежден, они уже сделали правильные выводы из того чувствительного поражения в первом матче с дончанами, когда раньше времени поверили, что победа у них уже в кармане. Сегодня у них будет возможность доказать, что тот проигрыш был случайным и пополнить клубную кассу серьезными средствами. В конце концов, именно в матчах очень престижной Лиги чемпионов есть шанс громко заявить о себе и получить приглашение от более богатых команд. А «Антверпен» не скрывает, что готов распрощаться со своими лидерами по выгодной цене.

– Что может сегодня «Шахтеру» пригодиться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону?

– Опыт, ведь в отличие от «горожан» дончане постоянно выступают в Лиге чемпионов, психологическое преимущество после суперволевой победы в первом круге, пригодится и победа над грандом – «Барселоной». Сегодня будут гнать «горняков» вперед и заполненные трибуны стадиона в Гамбурге. Я также верю, что «Шахтер» возьмет верх – 2:1.