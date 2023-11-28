Шейхи в шоке. На матч чемпионата Саудовской Аравии пришло 447 болельщиков
А стадион способен вместить 38 тысяч людей
Саудовская профессиональная футбольная лига испытывает большие проблемы с привлечением болельщиков на трибуны стадионов. Несмотря на огромные финансовые вливания и приглашение футбольных звезд, получается это у них пока плохо.
К примеру, на матч 14-го тура между «Аль-Вахдой» и «Аль-Халиджем», состоявшийся в Мекке на стадионе Короля Абдула Азиза вместимостью 38 тысяч зрителей, пришло всего 447 людей. В результате этого трибуны огромной арены выглядели попросту пустыми, что явно не идет на пользу имиджу местного футбола.
И это уже не первый случай, когда функционеры лиги сталкиваются с чрезвычайно низкой посещаемостью. В частности, в прошлом месяце команда Стивена Джеррарда «Аль-Иттифак» вышла на поле перед всего лишь 696 болельщиками в матче против «Аль-Рияда» на стадионе принца Фейсала бин Фахда вместимостью 10 тысяч человек.
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Кому потрібен такий футбол, якщо в Європі в топ-лігах нема жодного сильного гравця з саудівського футболу?
З 1960 по 2023 хто з саудівських футболістів проявив себе в чемпіонаті Іспанії, Італії, Німеччини, Англії Франції, Голландії тощо?
Жодного, скоріше за все. Це і є реальний рівень футболу в Саудівській Аравії та "крутих" шейхів.
В Європі за останні 70 років нема навіть жодного серйозного гравця з Китаю або Індії.