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  4. Шейхи в шоке. На матч чемпионата Саудовской Аравии пришло 447 болельщиков
Саудовская Аравия
28 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:53
1004
3

Шейхи в шоке. На матч чемпионата Саудовской Аравии пришло 447 болельщиков

А стадион способен вместить 38 тысяч людей

28 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:53
1004
3
Шейхи в шоке. На матч чемпионата Саудовской Аравии пришло 447 болельщиков
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Саудовская профессиональная футбольная лига испытывает большие проблемы с привлечением болельщиков на трибуны стадионов. Несмотря на огромные финансовые вливания и приглашение футбольных звезд, получается это у них пока плохо.

К примеру, на матч 14-го тура между «Аль-Вахдой» и «Аль-Халиджем», состоявшийся в Мекке на стадионе Короля Абдула Азиза вместимостью 38 тысяч зрителей, пришло всего 447 людей. В результате этого трибуны огромной арены выглядели попросту пустыми, что явно не идет на пользу имиджу местного футбола.

И это уже не первый случай, когда функционеры лиги сталкиваются с чрезвычайно низкой посещаемостью. В частности, в прошлом месяце команда Стивена Джеррарда «Аль-Иттифак» вышла на поле перед всего лишь 696 болельщиками в матче против «Аль-Рияда» на стадионе принца Фейсала бин Фахда вместимостью 10 тысяч человек.

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Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Рияд
Источник Daily Star
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Sergii Novykov
можна спробувати замість 11-го гравця випустити по верблюду на поле
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+2
lenares85
може там жарко спробуй висидыть 90 хв коли + 30 40 кондери потрыбно ставитиь чи накривать
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0
Nick.Grabowski
Можна лише похвалити місцевих мешканців, якщо вони забивають на забавки шейхів та бездумне витрачання коштів-ресурсів на іноземних футбольних пенсіонерів. 
Кому потрібен такий футбол, якщо в Європі в топ-лігах нема жодного сильного гравця з саудівського футболу? 
З 1960 по 2023 хто з саудівських футболістів проявив себе в чемпіонаті Іспанії, Італії, Німеччини, Англії Франції, Голландії тощо?
Жодного, скоріше за все. Це і є реальний рівень футболу в Саудівській Аравії та "крутих" шейхів. 
В Європі за останні 70 років нема навіть жодного серйозного гравця з Китаю або Індії. 
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0
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