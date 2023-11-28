ЛУНИН – про фото с Беллингемом: «Лучшие не должны ходить на своих двух»

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram прокомментировал общее фото со звездной команды Джудом Беллингемом:

«Лучшие игроки не должны ходить на своих двух», – написал украинец.

29 ноября в 22:00 по киевскому времени «Реал» сыграет против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Отметим, что сейчас основным голкипером «сливочных» является Лунин. Кепа Аррисабалага получил травму и, судя по заявлениям наставника «Реала» Карло Анчелотти, вернется в старт команды после того, как восстановится от травмы.

ФОТО. ЛУНИН поставил на место Кепу: Лучшие игроки не должны ходить на своих двух