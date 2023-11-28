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  4. ЛУНИН – про фото с Беллингемом: «Лучшие не должны ходить на своих двух»
Испания
28 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:47
432
2

ЛУНИН – про фото с Беллингемом: «Лучшие не должны ходить на своих двух»

Андрей прокомментировал снимок с Джудом в своем Instagram

28 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:47
432
2
ЛУНИН – про фото с Беллингемом: «Лучшие не должны ходить на своих двух»
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Джуд Беллингем

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram прокомментировал общее фото со звездной команды Джудом Беллингемом:

«Лучшие игроки не должны ходить на своих двух», – написал украинец.

29 ноября в 22:00 по киевскому времени «Реал» сыграет против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Отметим, что сейчас основным голкипером «сливочных» является Лунин. Кепа Аррисабалага получил травму и, судя по заявлениям наставника «Реала» Карло Анчелотти, вернется в старт команды после того, как восстановится от травмы.

ФОТО. ЛУНИН поставил на место Кепу: Лучшие игроки не должны ходить на своих двух

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фото Андрей Лунин Реал Мадрид Джуд Беллингем Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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Mishgan2507
А до чого тут Кепа???
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