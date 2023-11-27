ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала
Джуд Беллингем имеет хорошие отношения с украинцем
Сегодня, 27 ноября, «Реал» Мадрид провел тренировку накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 29 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Официальный аккаунт королевского клуба в сети Twitter поделился несколькими фотографиями с тренировочного процесса, в частности фотографией Андрея Лунина и Джуда Беллингема. Похоже, что между 2 игроками существуют хорошие дружеские отношения.
Ранее сообщалось, что иностранные болельщики «Реала» в восторге от игры украинского голкипера.
ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала
🤩 @BellinghamJude— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 27, 2023
😁 @AndreyLunin13 #RMCity pic.twitter.com/7e2E9SrFcA
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