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Испания
27 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:46
4244
0

ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала

Джуд Беллингем имеет хорошие отношения с украинцем

27 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:46
4244
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ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 27 ноября, «Реал» Мадрид провел тренировку накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 29 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Официальный аккаунт королевского клуба в сети Twitter поделился несколькими фотографиями с тренировочного процесса, в частности фотографией Андрея Лунина и Джуда Беллингема. Похоже, что между 2 игроками существуют хорошие дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики «Реала» в восторге от игры украинского голкипера.

ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала

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Андрей Лунин Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка фото
Источник ФК Реал Мадрид
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