Сегодня, 27 ноября, «Реал» Мадрид провел тренировку накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 29 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Официальный аккаунт королевского клуба в сети Twitter поделился несколькими фотографиями с тренировочного процесса, в частности фотографией Андрея Лунина и Джуда Беллингема. Похоже, что между 2 игроками существуют хорошие дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики «Реала» в восторге от игры украинского голкипера.

ФОТО. Андрей Лунин в объятиях звезды мадридского Реала