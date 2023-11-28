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  4. Нужна победа. Шахтер – фаворит матча Лиги чемпионов против Антверпена
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 12:23 |
453
3

Нужна победа. Шахтер – фаворит матча Лиги чемпионов против Антверпена

Поединок состоится 28 ноября в 21:45 по Киеву

28 ноября 2023, 12:23 |
453
3
Нужна победа. Шахтер – фаворит матча Лиги чемпионов против Антверпена
ФК Шахтер

28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен».

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Поединок пройдет на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Фаворитом матча является украинский клуб. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 2.11.

Ничья котируется по 3.70. На победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.85.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ramos2010
Так о котрій матч?? Ви вже визначіться і не вводьте людей в оману
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Burevestnik
- для можливих подальших ігор  в ЛЧ треба перемога.
- для гарантованої участі в ЛЄ достатньо нічиєї. 
- для одержання більших призових - треба перемагати.
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