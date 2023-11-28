Нужна победа. Шахтер – фаворит матча Лиги чемпионов против Антверпена

28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Фаворитом матча является украинский клуб. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 2.11.

Ничья котируется по 3.70. На победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.85.