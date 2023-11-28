Лига чемпионов28 ноября 2023, 12:23 |
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Нужна победа. Шахтер – фаворит матча Лиги чемпионов против Антверпена
Поединок состоится 28 ноября в 21:45 по Киеву
28 ноября 2023, 12:23 |
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28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен».
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Поединок пройдет на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Фаворитом матча является украинский клуб. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 2.11.
Ничья котируется по 3.70. На победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.85.
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- для гарантованої участі в ЛЄ достатньо нічиєї.
- для одержання більших призових - треба перемагати.