РИВАЛДО: «Неймар недостоин Золотого мяча»

Обладатель «Золотого мяча»-1999 бразилец Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», не сможет в ближайшее время составить конкуренцию Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе в борьбе за звание лучшего футболиста мира.

«Думаю, что после эры Роналду и Месси «Золотые мячи» будут распределять между собой Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Думаю, что они оба являются великими футболистами. Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он все-таки не может быть достоин «Золотого мяча».

Эти двое — Холанд и Мбаппе — наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы», – поделился легендарный футболист в интервью YouTube-программе «Мяч Production».

Напомним, в 2023 году «Золотой мяч» завоевал аргентинец Лионель Месси, а Холанд и Мбаппе заняли второе-третье места в опросе.