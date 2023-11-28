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28 ноября 2023, 12:12 |
947
2

РИВАЛДО: «Неймар недостоин Золотого мяча»

Лучший футболист мира 1999 года считает, что его соотечественник не выдерживает конкуренцию

28 ноября 2023, 12:12 |
947
2
РИВАЛДО: «Неймар недостоин Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе

Обладатель «Золотого мяча»-1999 бразилец Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», не сможет в ближайшее время составить конкуренцию Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе в борьбе за звание лучшего футболиста мира.

«Думаю, что после эры Роналду и Месси «Золотые мячи» будут распределять между собой Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Думаю, что они оба являются великими футболистами. Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он все-таки не может быть достоин «Золотого мяча».

Эти двое — Холанд и Мбаппе — наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы», – поделился легендарный футболист в интервью YouTube-программе «Мяч Production».

Напомним, в 2023 году «Золотой мяч» завоевал аргентинец Лионель Месси, а Холанд и Мбаппе заняли второе-третье места в опросе.

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Ривалдо Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Лионель Месси Золотой мяч Неймар
Источник YouTube
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potemkin78
что-то эта эра пока не заканчивается
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