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  4. «Как с Барселоной». Маркевич оценил матч Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 09:27 |
736
0

«Как с Барселоной». Маркевич оценил матч Шахтера в Лиге чемпионов

Предпоследний матч команды в группе

28 ноября 2023, 09:27 |
736
0
«Как с Барселоной». Маркевич оценил матч Шахтера в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Сегодня в 19:45 «Шахтер» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Опытный тренер Мирон Маркевич надеется, что команда Марино Пушича сыграет так же уверенно, как против «Барселоны» в прошлом матче.

— Во вторник Шахтер сыграет важнейший поединок в Лиге чемпионов против Антверпена, что вы ожидаете от «горняков» в этом матче и какой ваш прогноз?
— Хотелось бы, чтобы они сыграли, как с Барселоной. Последние матчи «горняков» в чемпионате Украины достаточно невыразительны. Ну и нужно, чтобы команда весной играла в еврокубках, поэтому матч против Антверпена действительно является сверхважным. Нужно, чтобы футболисты серьезнее отнеслись к игре по сравнению с поединками УПЛ.

— Будете смотреть матч?
— Конечно. Буду болеть, потому что получается, что Шахтер — единственная наша команда, которая может сыграть весной в еврокубках. По крайней мере всем нам бы этого хотелось.

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Шахтер Донецк Шахтер - Антверпен Мирон Маркевич Лига чемпионов
Источник Новое время
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