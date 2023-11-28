«Как с Барселоной». Маркевич оценил матч Шахтера в Лиге чемпионов
Предпоследний матч команды в группе
Сегодня в 19:45 «Шахтер» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Опытный тренер Мирон Маркевич надеется, что команда Марино Пушича сыграет так же уверенно, как против «Барселоны» в прошлом матче.
— Во вторник Шахтер сыграет важнейший поединок в Лиге чемпионов против Антверпена, что вы ожидаете от «горняков» в этом матче и какой ваш прогноз?
— Хотелось бы, чтобы они сыграли, как с Барселоной. Последние матчи «горняков» в чемпионате Украины достаточно невыразительны. Ну и нужно, чтобы команда весной играла в еврокубках, поэтому матч против Антверпена действительно является сверхважным. Нужно, чтобы футболисты серьезнее отнеслись к игре по сравнению с поединками УПЛ.
— Будете смотреть матч?
— Конечно. Буду болеть, потому что получается, что Шахтер — единственная наша команда, которая может сыграть весной в еврокубках. По крайней мере всем нам бы этого хотелось.
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