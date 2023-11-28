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28 ноября 2023, 05:20 | Обновлено 28 ноября 2023, 05:25
209
0

ГВАРДИОЛА: «Терри Венейблс подарил первую победу в Ла Лиге за 11 лет»

Испанец вспомнил своего бывшего тренера

28 ноября 2023, 05:20 | Обновлено 28 ноября 2023, 05:25
209
0
ГВАРДИОЛА: «Терри Венейблс подарил первую победу в Ла Лиге за 11 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Террb Венейблс

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вспомнил на пресс-конференции перед матчем с «Лейпцигом» своего тренера Терри Венейблса, тренировавшего «Барселону», когда в ней играл Гвардиола и умерший 25 ноября этого года.

Венейблс возглавил «Камп Ноу» в 1984 году и провел три плодотворных года в Каталонии, включая первый титул клуба в Ла Лиге за 11 сезонов во время кампании 1984/85.

Гвардиола-подросток был многообещающим юношей в академии «Барселоны» и игроком первой команды того времени.

Выступая на своей пресс-конференции в понедельник в преддверии матча в Лиге чемпионов по РБ Лейпциг, Пеп рассказал о радости, которую Венейблс подарил болельщикам «Барселоны», и о тактике, которую он использовал для достижения этого успеха.

«Когда я был болельщиком «Барсы», он подарил нам Ла Лигу, я думаю, первую за 11 лет. Его влияние там было невероятным», - сказал он.

«Он ввел то, чего раньше не было, некий прессинг и стандартные единицы. Я, например, помню, сколько голов забивали центральные защитники.

«К сожалению, мы не смогли выиграть Лигу чемпионов в финале против бухарестской «Стяуа».

«Настоящий джентльмен, люди жили с ним. Я помню, как общался с игравшими с ним игроками, не только как менеджер, но как человек, он был таким забавным. Он был в программах, пел, Фрэнк Синатрау и все такое. Он был правильным человеком. Мне очень жаль его семью».

«Он большая потеря для английского футбола, его семьи и всей семьи. Я много читал за последние 24 часа, и то, сколько игроков говорят о нем действительно впечатляет. Соболезнование всей его семье», – сказал Гвардиола.

Также Жузеп сообщил о сроках восстановления травмированного Кевина де Брюйне.

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Источник ФК Манчестер Сити
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