ГВАРДИОЛА: «Терри Венейблс подарил первую победу в Ла Лиге за 11 лет»
Испанец вспомнил своего бывшего тренера
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вспомнил на пресс-конференции перед матчем с «Лейпцигом» своего тренера Терри Венейблса, тренировавшего «Барселону», когда в ней играл Гвардиола и умерший 25 ноября этого года.
Венейблс возглавил «Камп Ноу» в 1984 году и провел три плодотворных года в Каталонии, включая первый титул клуба в Ла Лиге за 11 сезонов во время кампании 1984/85.
Гвардиола-подросток был многообещающим юношей в академии «Барселоны» и игроком первой команды того времени.
Выступая на своей пресс-конференции в понедельник в преддверии матча в Лиге чемпионов по РБ Лейпциг, Пеп рассказал о радости, которую Венейблс подарил болельщикам «Барселоны», и о тактике, которую он использовал для достижения этого успеха.
«Когда я был болельщиком «Барсы», он подарил нам Ла Лигу, я думаю, первую за 11 лет. Его влияние там было невероятным», - сказал он.
«Он ввел то, чего раньше не было, некий прессинг и стандартные единицы. Я, например, помню, сколько голов забивали центральные защитники.
«К сожалению, мы не смогли выиграть Лигу чемпионов в финале против бухарестской «Стяуа».
«Настоящий джентльмен, люди жили с ним. Я помню, как общался с игравшими с ним игроками, не только как менеджер, но как человек, он был таким забавным. Он был в программах, пел, Фрэнк Синатрау и все такое. Он был правильным человеком. Мне очень жаль его семью».
«Он большая потеря для английского футбола, его семьи и всей семьи. Я много читал за последние 24 часа, и то, сколько игроков говорят о нем действительно впечатляет. Соболезнование всей его семье», – сказал Гвардиола.
Также Жузеп сообщил о сроках восстановления травмированного Кевина де Брюйне.
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