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  4. ГВАРДИОЛА – о восстановлении Де Брюйне: «Ему уже не 21 год»
Англия
27 ноября 2023, 15:37 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:38
508
0

ГВАРДИОЛА – о восстановлении Де Брюйне: «Ему уже не 21 год»

Бельгиец восстанавливается с августа месяца

27 ноября 2023, 15:37 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:38
508
0
ГВАРДИОЛА – о восстановлении Де Брюйне: «Ему уже не 21 год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о травме лидера команды, бельгийца Кевина Де Брюйне, который вне игры с августа из-за травмы подколенного сухожилия и перенесенной операции.

«Если он сказал, что вернется в январе, значит, вернется в январе. Пойдет ли пауза на пользу Де Брюйне? Не думаю, ведь ему уже не 21 год. Время идет, после травмы нужно как следует восстановиться, и не стоит ждать, что через неделю ты будешь в идеальном состоянии», – отметил наставник на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лейпцига».

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Жузеп Гвардиола Кевин де Брюйне Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Cityxtra
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