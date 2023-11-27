ГВАРДИОЛА – о восстановлении Де Брюйне: «Ему уже не 21 год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о травме лидера команды, бельгийца Кевина Де Брюйне, который вне игры с августа из-за травмы подколенного сухожилия и перенесенной операции.

«Если он сказал, что вернется в январе, значит, вернется в январе. Пойдет ли пауза на пользу Де Брюйне? Не думаю, ведь ему уже не 21 год. Время идет, после травмы нужно как следует восстановиться, и не стоит ждать, что через неделю ты будешь в идеальном состоянии», – отметил наставник на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лейпцига».