Игорь ЦЫГАНИК: «Ярославский интересуется всем, что происходит в Металлисте»

Как сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской передаче, Александр Ярославский, владелец харьковского «Металлиста», продолжает финансировать команду, несмотря на то, что команда в прошлом сезоне вылетела из Премьер-лиги.

«На сегодняшний момент можно сказать, что Ярославский в теме, он интересуется всем происходящим.

Финансирование стабильное и есть варианты, как решить вопрос с теми долгами, которые накопились до этого», – сказал Цыганик.

Ранее стало известно, что ФИФА признала нынешний «Металлист» наследником бывшего. Поэтому харьковчане должны уплатить все долги во избежание санкций.