Игорь ЦЫГАНИК: «Ярославский интересуется всем, что происходит в Металлисте»
По словам журналиста, у команды есть стабильное финансирование
Как сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской передаче, Александр Ярославский, владелец харьковского «Металлиста», продолжает финансировать команду, несмотря на то, что команда в прошлом сезоне вылетела из Премьер-лиги.
«На сегодняшний момент можно сказать, что Ярославский в теме, он интересуется всем происходящим.
Финансирование стабильное и есть варианты, как решить вопрос с теми долгами, которые накопились до этого», – сказал Цыганик.
Ранее стало известно, что ФИФА признала нынешний «Металлист» наследником бывшего. Поэтому харьковчане должны уплатить все долги во избежание санкций.
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