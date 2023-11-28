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Украина. Первая лига
28 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 28 ноября 2023, 03:09
189
0

Игорь ЦЫГАНИК: «Ярославский интересуется всем, что происходит в Металлисте»

По словам журналиста, у команды есть стабильное финансирование

28 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 28 ноября 2023, 03:09
189
0
Игорь ЦЫГАНИК: «Ярославский интересуется всем, что происходит в Металлисте»
Instagram. Игорь Цыганик

Как сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской передаче, Александр Ярославский, владелец харьковского «Металлиста», продолжает финансировать команду, несмотря на то, что команда в прошлом сезоне вылетела из Премьер-лиги.

«На сегодняшний момент можно сказать, что Ярославский в теме, он интересуется всем происходящим.

Финансирование стабильное и есть варианты, как решить вопрос с теми долгами, которые накопились до этого», – сказал Цыганик.

Ранее стало известно, что ФИФА признала нынешний «Металлист» наследником бывшего. Поэтому харьковчане должны уплатить все долги во избежание санкций.

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Игорь Цыганык Александр Ярославский Металлист Харьков
Источник Циганик LIVE
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