Расширение полномочий. Система VAR может просматривать штрафные и угловые

На данный момент в сферу компетенции просмотра видеоассистента главного арбитра матча входит просмотр моментов, касающихся голов, удалений и пенальти. Но эти возможности могут расширить.

28 ноября состоится заседание Международного совета футбольных ассоциаций. На нем будет рассматриваться возможность предоставить видеоассистентам просматривать моменты, касающиеся не только вышеперечисленного, но и штрафных, угловых и желтых карточек.

Неизвестно, каким будет окончательное решение, поскольку даже при существующем списке моментов, которые рассматривает VAR, у тренеров и игроков есть много нареканий на то, что паузы в футболе затягиваются и теряется темп игры.

Напомним, в недавнем матче отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Италии в конце матча произошел резонансный эпизод, когда защитник итальянцев Кристанте, по всей вероятности, фолил на Михаиле Мудрике, но арбитр даже не пошел смотреть видеоповтор.