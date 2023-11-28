Расширение полномочий. Система VAR может просматривать штрафные и угловые
28 ноября состоится заседание Международного совета футбольных ассоциаций
На данный момент в сферу компетенции просмотра видеоассистента главного арбитра матча входит просмотр моментов, касающихся голов, удалений и пенальти. Но эти возможности могут расширить.
28 ноября состоится заседание Международного совета футбольных ассоциаций. На нем будет рассматриваться возможность предоставить видеоассистентам просматривать моменты, касающиеся не только вышеперечисленного, но и штрафных, угловых и желтых карточек.
Неизвестно, каким будет окончательное решение, поскольку даже при существующем списке моментов, которые рассматривает VAR, у тренеров и игроков есть много нареканий на то, что паузы в футболе затягиваются и теряется темп игры.
Напомним, в недавнем матче отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Италии в конце матча произошел резонансный эпизод, когда защитник итальянцев Кристанте, по всей вероятности, фолил на Михаиле Мудрике, но арбитр даже не пошел смотреть видеоповтор.
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