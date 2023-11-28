Денис КУЗЫК: «Близниченко решил судьбу эпизода, как настоящий мастер»
Полузащитник «Кривбасса» прокоментировал победу над «Минаем»
Хавбек криворожского «Кривбасса» Денис Кузик поделился впечатлениями после победы в матче 15 тура над закарпатским «Минаем» (1:0).
- Денис, какие мысли после матча?
- Доволен, что выиграли, ведь игра была непростой. В принципе, такую игру и ожидали. Слава Богу, все получилось и мы взяли важные три очка.
- Разбирали соперника. Он сыграл прогнозируемо?
- Мы ожидали, что соперник будет низко садиться. Знали, что нужно будет проходить насыщенную оборону.
- Вспомни, как забивали победный гол…
- Сразу так и не вспомню, кто выполнял подачу. Я выбрал позицию на дальней стойке и отдал головой дальше. Кожушко задел мяч, и тот отскочил к Близниченко. Виктор уже, как мастер, решил судьбу момента, – сказал Кузык.
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