Денис КУЗЫК: «Близниченко решил судьбу эпизода, как настоящий мастер»

Хавбек криворожского «Кривбасса» Денис Кузик поделился впечатлениями после победы в матче 15 тура над закарпатским «Минаем» (1:0).

- Денис, какие мысли после матча?

- Доволен, что выиграли, ведь игра была непростой. В принципе, такую игру и ожидали. Слава Богу, все получилось и мы взяли важные три очка.

- Разбирали соперника. Он сыграл прогнозируемо?

- Мы ожидали, что соперник будет низко садиться. Знали, что нужно будет проходить насыщенную оборону.

- Вспомни, как забивали победный гол…

- Сразу так и не вспомню, кто выполнял подачу. Я выбрал позицию на дальней стойке и отдал головой дальше. Кожушко задел мяч, и тот отскочил к Близниченко. Виктор уже, как мастер, решил судьбу момента, – сказал Кузык.