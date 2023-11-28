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  4. Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
Испания
28 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:18
128
0

Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б

Веб-портал WhoScored поставил украинскому хавбеку, автору гола, оценку 7.2

28 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:18
128
0
Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков.

Веб-портал WhoScored поставил украинскому хавбеку оценку 7.2, и это лучшая отметка в «Жироне» за эту игру.

Вскоре гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса, и была зафиксирована ничья. Именно ганский форвард стал лучшим игроком матча (оценка 8.3).

Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября

Жирона – Атлетик – 1:1

Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67

Оценки WhoScored за матч

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Иньяки Уильямс лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
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