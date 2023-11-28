Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
Веб-портал WhoScored поставил украинскому хавбеку, автору гола, оценку 7.2
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.
Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков.
Веб-портал WhoScored поставил украинскому хавбеку оценку 7.2, и это лучшая отметка в «Жироне» за эту игру.
Вскоре гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса, и была зафиксирована ничья. Именно ганский форвард стал лучшим игроком матча (оценка 8.3).
Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября
Жирона – Атлетик – 1:1
Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67
Оценки WhoScored за матч
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