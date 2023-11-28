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Испания
28 ноября 2023, 00:41 | Обновлено 28 ноября 2023, 00:59
571
0

ФОТО. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао

«Жирона» дома сыграла вничью в матче Ла Лиги со счетом 1:1

28 ноября 2023, 00:41 | Обновлено 28 ноября 2023, 00:59
571
0
ФОТО. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков, и затем очень эмоционально отпраздновал взятие ворот.

Вскоре гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса, и была зафиксирована ничья.

Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября

Жирона – Атлетик – 1:1

Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67

Фотогалерея. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков фото эмоции фотогалерея
Источник Sport.ua
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