ФОТО. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков, и затем очень эмоционально отпраздновал взятие ворот.

Вскоре гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса, и была зафиксирована ничья.

Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября

Жирона – Атлетик – 1:1

Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67

Фотогалерея. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао