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Украина. Вторая лига
27 ноября 2023, 23:44 |
269
0

Новый главный тренер Кудровки рассказал, кто войдет в его штаб

Роман Локтионов после работы с «Кремнем» и «Кремнем-2» попробует совершить прорыв с «Кудровкой»

27 ноября 2023, 23:44 |
269
0
Новый главный тренер Кудровки рассказал, кто войдет в его штаб
Facebook. Роман Локтионов

В понедельник вечером второлиговая «Кудровка» объявила о назначении главным тренером команды известного в прошлом нападающего Романа Локтионова.

Ранее 37-летний специалист работал в структуре «Кремня»: возглавлял команду U19, затем был ассистентом первой команды — при Александре Головко, Сергее Свистуне, Алексее Године, Игоре Столовицком, позже исполнял обязанности главного тренера, впоследствии был утвержден полноценным главным тренером первой команды, а по ходу текущего сезона переведен на аналогичную должность в «Кремне-2».

Вскоре после его назначения главным тренером «Кудровки» корреспондент Sport.ua связался с Романом Локтионовым.

— Примите поздравления с назначением! Когда поступило предложение от «Кудривки», долго над ним размышляли?
— Сначала пообщались, потом принимали решение — и я, и руководство.

— «Кремень» легко отпустил?
— Да.

— Кто вместе с вами войдет в новый тренерский штаб «Кудровки»? Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов, об уходе которых «Кремень» уже сообщил?
— Они в том числе. Также ждем подтверждения от тренера по физподготовке и еще одного ассистента.

— Из старого штаба никого не остается? Тот же играющий тренер Щедраков...
— Он остался, но я с Павлом еще не общался. С командой увидимся в декабре, пока говорили только с руководством.

— По выходу из отпуска — без изменений? Президент клуба говорил о 20 декабря.
— Примерно. Будем смотреть по контрольным играм.

Набрав в 16 играх 24 очка, «Кудровка» под руководством Сергея Даценко завершила осеннюю часть сезона на шестом месте во Второй лиге. Перед командой стоит задача выхода в Первую лигу. Первый официальный матч в 2024 году команда проведет на выезде ориентировочно 30 марта (базовый день 21-го тура). Соперником станет киевский «Локомотив».

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Роман Локтионов Кудровка инсайд
Источник Sport.ua
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