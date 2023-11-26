Президент Кудровки прокомментировал смену тренерского штаба и дислокации

Неожиданной для многих стала информация о том, что по завершении осенней части сезона второлиговая «Кудровка» отправила в отставку весь тренерский штаб во главе с бывшим защитником «Динамо-2» и донецкого «Металлурга» Сергеем Даценко, а также меняет место дислокации с Черниговщины на Ирпень.

Sport.ua связался с президентом «Кудровки» Романом Солодаренко и попросил того прокомментировать последние события в клубе.

– Давайте так: завтра мы представим нового главного тренера, и, когда уже появится официальная информация, я смогу дать вам обстоятельное интервью, хорошо? – начал Солодаренко.

– Вариант, но хотя бы намекните, кто возглавит команду. Этот тренер в последнее время был при деле или находился в творческом отпуске?

– Скажу так: это специалист с опытом работы в Первой лиге.

– Увольнение предыдущего тренерского штаба связано с неудовлетворительными результатами?

– Оно связано с тем, что мы стремимся в Первую лигу, и нам нужен тренер, который уже работал в этом дивизионе.

– А чем тогда объяснить смену дислокации?

– С тем, что в Черниговской области, да и в самом Чернигове, к сожалению, нет надлежащих условий для полноценных тренировок. Вы, наверное, уже читали на нашем сайте, что на днях мы заключили соглашение с медицинской клиникой «Столица». Кроме того, клуб арендовал спортивную базу Национального налогового университета в Ирпене, где «Кудровка» будет иметь все необходимое для подготовки.

– То есть речь идет сугубо о тренировочном процессе?

– Только о нем. Домашние игры и в дальнейшем будем проводить в Кудровке. Никогда и речи не было, чтобы команда представляла какой-то другой населенный пункт. Более того, сейчас будем заниматься улучшением нашего сельского стадиона, чтобы уже в следующем году там можно было проводить матчи в Первой лиге.

– Вы все же рассчитываете в этом сезоне получить путевку в Первую лигу ... Считаете, это реально сделать?

– Считаю, да. Если работать, то все реально.

– Когда планируете собрать команду после отпуска?

– 20 декабря. А уже с 25 по 29 декабря примем участие в турнире памяти бывшего игрока «Кудровки» Александра Сухенко, убитого российскими оккупантами в прошлом году во время вторжения в Украину. Вместе с нами в турнире сыграют второлиговая «Чайка» из Петропавловской Борщаговки, а также любительские «Штурм» из Иванкова и «Сокол» из Михайловки-Рубежовки.

Набрав в 16 играх 24 очка, «Кудровка» завершила осеннюю часть сезона на шестом месте во Второй лиге. Первый официальный матч в 2024 году команда проведет на выезде ориентировочно 30 марта (базовый день 21-го тура). Соперником станет киевский «Локомотив».