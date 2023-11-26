Украина. Вторая лига26 ноября 2023, 14:28 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:33
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Клуб Второй лиги уволил весь тренерский штаб и сообщил о переезде
В «Кудровке» решились на перемены
26 ноября 2023, 14:28 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:33
1664
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Футбольный клуб «Кудровка» из Черниговской области уведомил об изменениях в тренерском штабе команды.
Сообщается, что принято решение по согласованию сторон о расставании с главным тренером Сергеем Даценко и всеми его помощниками.
«Кудровка» в таблице Второй лиги чемпионата Украины занимает 6-е место с 24 очками после 16 матчей.
Также «Кудровка» проинформировала о том, что клуб изменит место своей дислокации. Он будет базироваться в городе Ирпень Киевской области.
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