Клуб Второй лиги уволил весь тренерский штаб и сообщил о переезде

Футбольный клуб «Кудровка» из Черниговской области уведомил об изменениях в тренерском штабе команды.

Сообщается, что принято решение по согласованию сторон о расставании с главным тренером Сергеем Даценко и всеми его помощниками.

«Кудровка» в таблице Второй лиги чемпионата Украины занимает 6-е место с 24 очками после 16 матчей.

Также «Кудровка» проинформировала о том, что клуб изменит место своей дислокации. Он будет базироваться в городе Ирпень Киевской области.