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Украина. Вторая лига
26 ноября 2023, 14:28 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:33
1664
0

Клуб Второй лиги уволил весь тренерский штаб и сообщил о переезде

В «Кудровке» решились на перемены

26 ноября 2023, 14:28 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:33
1664
0
Клуб Второй лиги уволил весь тренерский штаб и сообщил о переезде
ФК Кудровка

Футбольный клуб «Кудровка» из Черниговской области уведомил об изменениях в тренерском штабе команды.

Сообщается, что принято решение по согласованию сторон о расставании с главным тренером Сергеем Даценко и всеми его помощниками.

«Кудровка» в таблице Второй лиги чемпионата Украины занимает 6-е место с 24 очками после 16 матчей.

Также «Кудровка» проинформировала о том, что клуб изменит место своей дислокации. Он будет базироваться в городе Ирпень Киевской области.

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Вторая лига Украины Сергей Даценко Кудровка
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